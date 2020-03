Ha per titolo Mamma a tutti i costi il film tv proposto da Tv8. Per la fruizione in alta definizione è disponibile il canale al numero 508. Altrimenti ci si può sintonizzare sul canale 8 del digitale terrestre.

La pellicola è di genere thriller, ha la durata di un’ora e 30 minuti ed è una produzione statunitense datata 2018.

Mamma a tutti i costi film – cast, attori, regia, riprese, location

Nel cast del tv-movie Mamma a tutti i costi recitano gli attori: Kelly Thiebaud (Amore al primo sguardo), Brian Ames, Jaclyn Hales, Maeve Quinlan, Jim Meskimen, Kit Williamson, Brooke Newton, Mary Beth Evans, Amaris Davidson. La regia è di Isak Borg e Dena Hysell-Cornejo.

Le riprese si sono svolte tutte negli Stati Uniti dove è ambientata la vicenda raccontata. Il titolo originale è The Surrogates. Il film è andato in onda per la prima volta negli Stati Uniti il 13 ottobre 2018. Il titolo iniziale era The Sinister Surrogate e poi è stato accorciato semplicemente in The Surrogate.

Mamma a tutti i costi – trama del film in onda su Tv8

La trama ha come protagonisti Josh (Brian Ames) e Danielle (Kelly Thiebaud). I due sono sposati da anni ma non riescono a diventare genitori. Allora si mettono alla ricerca di una mamma surrogata. Dopo infinite ricerche la loro scelta cade su una giovane donna di nome Kailee (Jaclyn Hales).

Portano avanti le trattative e Kailee accetta di diventare la mamma surrogata. Josh e Danielle sono felice perché finalmente possono coronare il loro sogno di essere genitori. Dopo 9 mesi Kailee da felicemente alla luce una bambina. Quando la coppia torna a casa si prepara a vivere la nuova vita a tre con una bimba alla quale si affezionano ogni giorno di più.

Quando sembra che la felicità sia finalmente arrivata, la coppia deve fare i conti con un’amara sorpresa. Kailee infatti non è assolutamente intenzionata a lasciare per sempre la bambina da lei partorita a Josh e Danielle. I due coniugi iniziano così ad avere dei seri problemi che diventano sempre più difficili da superare perché in ballo non c’è soltanto Kailee ma addirittura qualcuno che si nasconde dietro di lei.

Il finale del film

Nella parte finale del film Josh e Danielle devono fare i conti con una realtà davvero inaspettata. Cominciano infatti a dubitare che Kailee sia l’unica persona da temere perché dietro di lei potrebbe esserci qualcuno di molto più potente. Insomma la madre surrogata potrebbe essere la pedina di un gioco più grande non solo di Josh e Danielle ma addirittura di un numero molto più elevato di persone.

Purtroppo il loro dubbio si fa sempre più insistente e trova riscontri nella realtà. C’è qualcuno che ha deciso di prendersi la bambina e non si fermerà dinanzi a nulla pur di ottenere ciò che vuole.