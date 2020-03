Rai 2 propone per il pomeriggio in giallo il film dal titolo Emergenza d’amore. L’appuntamento è alle 14:30 e per la fruizione in alta definizione ci si può sintonizzare sul canale 502.

La pellicola ha una durata di un’ora e 30 minuti, è di genere drammatico ma con atmosfere romantico sentimentali. La produzione a statunitense.

Emergenza d’amore film – cast, attori, regia, riprese, location

Nel cast del tv-movie Emergenza d’amore recitano gli attori: Alison Sweeney (Il mistero della crostata di pesche), Greg Vaughan, Benjamin Stockham, Charlotte Labadie, Maxwell Caulfield, Edward Asner, Stephanie Erb, Rance Howard. La regia è di Ernie Barbarash.

Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti dove è ambientata la vicenda raccontata. Il titolo originale Second Chance. La produzione del film tv è della Hallmark Channel insieme alla Mediafoul Production.

Emergenza d’amore – trama del film in onda su Rai 2

La trama ha come protagonisti Jenny McLean (Alison Sweeney), vedova e madre di due figli che lavora in un call center d’emergenza e il pompiere Jeff Sinclair (Greg Vaughan) che ha subito un brutto incidente. I due naturalmente sono destinati ad incontrarsi, ma vediamo in quale maniera.

Jenny lavora al call center di emergenza della 911. Un giorno però le viene comunicato che le sue ore di lavoro sono state drasticamente ridotte. Alison, madre di due figli Luke McLean (Benjamin Stockham) e Elsie McLean (Charlotte Labadie), ha bisogno di altri soldi per poter andare avanti. Così decide di affittare una stanza della sua casa.

Jeff Sinclair è un pompiere che si è ferito gravemente ad una gamba. Inoltre l’uomo ha perso il padre in un incidente quando lui era ancora adolescente. Poiché abita al terzo piano ha bisogno di trasferirsi in un appartamento dove non ci siano scale per tutto il tempo in cui dovrà restare in convalescenza.

Si trasferisce quindi a casa di Jenny avendo saputo che la donna metteva a disposizione una stanza del suo appartamento. Ed è proprio in questa circostanza che Jenny e Jeff si incontrano.

Luke ed Elsie che sono cresciuti senza padre, presto si rendono contro di essersi affezionati a Jeff. Con il trascorrere del tempo finiscono addirittura per considerarlo il padre che non hanno mai avuto. È tale l’affetto dei due ragazzi verso il pompiere che decidono di avvicinare la madre al loro ospite.

Il finale del film

Nella parte finale del film la giovane vedova Jenny McLean si rende conto delle manovre dei figli e soprattutto nota le attenzioni che ha Jeff nei suoi riguardi. Teme però di potersi innamorare di nuovo e di subire ancora una volta la perdita dell’uomo al quale nel frattempo si è affezionata.

Nell’appartamento dove abita Jeff arriva anche il suo ex capo in pensione. L’uomo si rende conto del grande affetto dei bambini nei confronti di Jeff e cerca, alla sua maniera, di collaborare a far nascere una relazione stabile tra Jeff e Jenny.