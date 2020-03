Inga Lindstrom Segreti di famiglia La5

Il film che oggi La5 propone in prima serata ha per titolo Segreti di famiglia e fa parte del ciclo Inga Lindstrom. Sotto lo pseudonimo di Inga Lindstrom si nasconde la scrittrice Christiane Sadlo che è anche sceneggiatrice e giornalista tedesca.

Il film tv è una produzione tedesca, genere drammatico ed ha la durata di un’ora e 30 minuti.

Inga Lindstrom: Segreti di famiglia – cast, regia, attori, riprese, location

Il cast del tv-movie Inga Lindstrom: Segreti di famiglia è composto dagli attori: Sina-Valeska Jung, Mike Hoffmann (Katie Fforde: senza passato… non c’è futuro), Teresa Harder, August Schmölzer, Katharina Stark, Anna Lena Class, Matthias Ziesing, Vladimir Korneev. La regia è di Matthias Kiefersauer.

Le riprese si sono svolte a Stoccolma e in alcuni piccoli centri della Contea di Stoccolma. Il titolo originale è Inga Lindström: Tanz mit mir, che tradotto letteralmente in italiano significa “Danza con me“.

Il tv-movie è stato trasmesso da Canale 5 lo scorso 6 agosto 2019. La produzione è della Bavaria Fiction.

La visione del film è raccomandata ad un pubblico adulto. La presenza dei minori dinanzi al piccolo schermo deve essere accompagnata da un genitore o da una persona maggiorenne.

Inga Lindstrom: Segreti di famiglia – trama del film in onda su La5

La trama ha come protagonista una giovane insegnante di danza Eva Manstein (Sina-Valeska Jung). All’interno dell’appartamento in cui vive ha realizzato una scuola di ballo gestita insieme alla madre Meret. Eva divide l’appartamento con la figlia Lissi e con la signora Meret.

Un giorno viene a sapere che l’appartamento in cui hanno vissuto per anni è stato venduto. Il nuovo proprietario Sven Stenmark comunica alle tre donne che ha intenzione di utilizzarlo come propria dimora con la sua ragazza. Quindi chiede loro di lasciare la casa il più presto possibile perché deve iniziare i lavori di ristrutturazione.

La notizia è drammatica soprattutto per Eva che non si rassegna a perdere la sua scuola di danza faticosamente aperta e tenuta in vita con grandi sacrifici.

Il nuovo proprietario non vuole assolutamente sapere ragioni. Eva non riesce neanche a convincerlo che perdendo l’appartamento, perderebbe anche il suo studio di danza.

Il finale del film

La parte finale del film riserva sorprese e colpi di scena. Infatti Meret, la madre di Eva, ha un piccolo incidente. Per cui il trasloco viene momentaneamente bloccato per darle la possibilità di rimettersi in salute.

E da qui cominciano ad essere svelati i cosiddetti segreti di famiglia che danno il titolo italiano al tv-movie. Infatti molto presto Eva viene a conoscenza di una realtà assolutamente inaspettata. La scoperta che Eva ha fatto casualmente è che la madre Meret non è estranea alla famiglia Stenmark. Infatti c’è un segreto a lungo taciuto dalla signora Meret che molto presto verrà alla luce. E stravolgerà completamente l’esistenza dei protagonisti della vicenda raccontata.