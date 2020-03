Petrolio Antivirus torna in prima serata sabato 28 marzo, alle 21.05, su Rai2. Il programma condotto da Duilio Giammaria, va alla ricerca delle soluzioni per uscire al più presto dall’emergenza sanitaria che sta vivendo il nostro paese.

Petrolio Antivirus 28 marzo su Rai 2 come uscire dall’emergenza sanitaria

Dopo l’inchiesta della scorsa puntata sul caso Corea, nella puntata del 28 marzo Duilio Giammaria propone al pubblico di Rai 2 le inchieste sul campo degli inviati di Petrolio.

Ci sono nuovi dati sui quali porre l’attenzione. Innanzitutto l’Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara apertamente la necessità di una sistematica e aggressiva sorveglianza attiva. Significa l’estensione massima di test per le categorie a rischio e per tutti i casi, anche asintomatici, di possibile sospetto contagio.

L’isolamento delle persone e la chiusura di ogni attività non essenziale fanno guadagnare tempo. Ma per sconfiggere il virus sono necessarie misure attive come test, contact tracing. Queste sono le dichiarazioni degli esperti dell’OMS per i quali i modelli da seguire sono Singapore e Korea del Sud.

Molte le domande alle quali Duilio Giammaria cercherà di dare una risposta con il contributo dei suoi ospiti.

Le sanità delle regioni sapranno organizzarsi in maniera compatta tra di loro? Oppure cresceranno le differenze tra mezzi a disposizione e su come utilizzarli? L’Italia rimarrà il paese unito auspicato dal Presidente della Repubblica? Oppure questa epidemia fa apparire ancora più le differenze tra regioni, tra ceti sociali?

Gli interventi degli ospiti in collegamento

Interverranno nel corso della puntata, Paola De Micheli, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Pierpaolo Sileri, Viceministro della Salute, Giulio Gallera, assessore regionale al Welfare in Lombardia.

Presenti, inoltre: Pierluigi Lopalco, epidemiologo dell’Università di Pisa, Andrea Crisanti, docente di virologia all’Imperial College di Londra, Gianluca Galletto, consulente del sindaco di New York per l’emergenza.

Infine: Marco Bentivogli, segretario generale Fim-Cisl, Emanuele Gatti, presidente della Camera italiana di Commercio con la Germania e i corrispondenti Rai da Parigi, Londra e Pechino.

Petrolio antivirus è fruibile anche su RaiPlay.