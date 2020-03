Rai 2 propone, nel pomeriggio di oggi, il film tv dal titolo Darrow & Darrow: Una stella insanguinata. L’appuntamento è alle 15.30. E, per la fruizione in alta definizione, il canale sul quale sintonizzarsi è il 502. La pellicola è una produzione canadese del 2018 che arriva in prima visione sul piccolo schermo italiano. La durata è di un’ora e trenta minuti. Il genere è giallo con elementi polizieschi. Il titolo originale è Darrow and Darrow: In the Key of Murder.

Darrow & Darrow: Una stella insanguinata – cast, attori, regia, riprese, location

Gli attori che compongono il cast del tv movie Darrow & Darrow: Una stella insanguinata sono: Kimberly Williams-Paisley, Tom Cavanagh (La ciambella della verità), Wendie Malick, Lilah Fitzgerald, Barclay Hope, Brandi Alexander, Antonio Cayonne. La regia è di Mel Damski.

Le riprese si sono svolte tutte in Canada, in particolare a Vancouver, nella British Columbia dove è ambientata la storia raccontata. A realizzare la pellicola è la Front Street Pictures. Esiste anche un altro titolo con il quale è conosciuto il film tv: Darrow & Darrow Associates: Mured Tuned.

Darrow & Darrow: Una stella insanguinata – trama del film in onda su Rai 2

La trama del film tv ha come protagonista la giovane avvocato Claire Darrow e la giovanissima aspirante cantante Phoebe che è la sorellastra minore del suo nuovo fidanzato, il procuratore distrettuale Miles Strasberg. Sarà proprio Phoebe a decidere il destino di Claire ed a lanciarla nell’universo dei grandi avvocati penali.

Lei non si è mai interessato di casi di omicidio. Un genere molto distante dai suoi interessi che vertono soprattutto sul civile. Intanto, Poebe che aspira a diventare una vera e propria star, ha da poco terminato il suo primo disco. Ma viene presa da un dubbio angosciante. Teme di aver ceduto i diritti delle canzoni già incise, al suo ex produttore, che minaccia di distruggere tutte le registrazioni.

Il finale del film

Naturalmente Phoebe è arrabbiata e cerca di avvicinare il produttore, una scena che vediamo nella parte finale del film. Ma non le riesce. Qualche giorno dopo l’uomo viene ucciso in maniera brutale. E la prima indiziata è naturalmente Phoebe che non riesce a dimostrare la sua innocenza. Anche perchè non ha un alibi convincente. Viene così arrestata e deve subire un processo per omicidio volontario. Rischia la massima pena.

Ed è a questo punto che il procuratore distrettuale Miles Strasberg, presenta la sorellastra minore a Claire Darrow. Inizialmente chiede solo una consulenza legale alla fidanzata. Ma questo primo impegno, che sembrava destinato a concludersi velocemente, assume, invece, una valenza completamente differente. Miles, infatti, adesso ha una richiesta da fare a Claire: desidera che sia lei ad assumerne la difesa.

La sorpresa per la giovane avvocato è grande e crede di non essere all’altezza del compito. Il caso, infatti, è seguitissimo dai mass media considerato anche il legame di parentela di Phoebe con il procuratore.

Ma è solo un momento di incertezza. Claire Darrow saprà scoprire l’assassino e scagionare la ragazza.