I delitti dell'Elmstead College Rai 2

Rai 2 trasmette nel pomeriggio domenicale di oggi il film dal titolo I delitti dell’Elmstead College. La pellicola fa parte del più ampio ciclo Mystery 101 ed arriva in prima visione assoluta in Italia. Il film è fruibile anche sul canale 502 per l’alta definizione.

I delitti dell’Elmstead College – cast, regia, attori, riprese, location

Nel cast del tv-movie I delitti dell’Elmstead College recitano gli attori: Jill Wagner (La fabbrica dei biscotti), Kristoffer Polaha, Preston Vanderslice, Andy Thompson, Sarah Dugdale, Iain Belcher, Louriza Tronco, Ben Sullivan. La regia è di Blair Hayes.

Il film ha la durata di un’ora e 30 minuti. É una produzione statunitense del 2019. Le atmosfere sono a metà strada tra il giallo, il mystery e il poliziesco. Il titolo originale è Mystery 101.

Le riprese si sono svolte nella città di Squamish in Canada, in particolare nella British Columbia. La produzione della pellicola è della Crown Media Production e della Lighthouse Pictures.

La colonna sonora è scritta ed eseguita da Colin Hay.

I delitti dell’Elmstead College – trama del film in onda su Rai 2

La protagonista della trama è Amy Winslow, una giovane professoressa che insegna in un college. Intanto prima che avvenga l’evento fondamentale sul quale ruota tutta la vicenda, succedono nello stesso college eventi apparentemente inspiegabili. Tra questi ad esempio il furto di un apparecchio del laboratorio molto prezioso. Inoltre il fidanzato di una delle sue studentesse viene improvvisamente trovato morto.

Si tratta sicuramente di un omicidio, preceduto dalla scomparsa di una sua allieva Lacey. Iniziano subito le ricerche e naturalmente viene avvertita la polizia. Intanto ad occuparsi del caso è il detective Travis Burke, appena arrivato in città è divorziato da poco. Il poliziotto si è trasferito da poco nel piccolo centro dove vive Amy.

A questo punto la professoressa Winslow è determinata ad aiutare il poliziotto nella risoluzione del caso.

Il finale del film

Nella parte finale del film Amy sfodera tutta la sua capacità investigativa ereditata dal padre Graham, un insigne giallista molto noto ed apprezzato proprio per il fiuto nello scovare colpevoli e assassini.

Il detective Travis Burke però è contrario all’aiuto della professoressa Amy Winslow. Non vuole interferenze e tra l’altro considera la docente soltanto una dilettante.

La sua squadra è composta dalla collega Claire e dal capitano Tate. Amy però non demorde. Sa di possedere acuti poteri di osservazione e potenti capacità deduttive che possono aiutare il detective Travis. L’ostacolo però è convincere il poliziotto Adam metterla nella squadra già collaudata. Ma sarà un’impresa non facile per la professoressa che alla fine riuscirà ad aiutare Travis e a farlo innamorare.