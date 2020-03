Il fiume della vita Rio delle Amazzoni Rai 2

Il fiume della vita: Rio delle Amazzoni è la pellicola tedesca che Rai 2 propone nel pomeriggio di oggi. Nato per essere trasmesso sul piccolo schermo, il film è di genere sentimentale con ingredienti drammatici. La durata è di un’ora e trenta minuti. Il titolo originale è Fluss des Lebens – Verloren am Amazonas.

Il fiume della vita: Rio delle Amazzoni – cast, attori, riprese, location, regia

La regia è di Carlo Rola. Nel cast del tv-movie Il fiume della vita: Rio delle Amazzoni recitano i seguenti attori Felix Klare, Isabell Gerschke, Edita Malovcic (Squadra Omicidi Istanbul Costruzioni pericolose), Walter Kreye, Inga Busch, Tobias Oertel, Andreas Guenther e Clarisse Abujamra.

Le riprese si sono svolte tutte in Sud America, dove scorre il fiume, in particolare in Brasile.

Il fiume della vita: Rio delle Amazzoni – trama del film in onda su Rai 2

La trama ruota intorno ad una coppia di coniugi Katja e Robert, che trascorre la propria esistenza felicemente. Hanno raggiunto una ottima intesa coniugale e nessuna difficoltà ostacola da loro quotidianità. Dopo molti anni però arriva dal passato di Robert una figura femminile destinata a cambiare completamente la sua vita e quella dell’attuale moglie.

Un giorno per caso trova una foto nella quale crede di riconoscere Iris, la prima moglie, creduta da sempre morta in un incidente in elicottero. La tragedia era avvenuta in Amazzonia 5 anni prima. Robert rimane sconvolto perché la somiglianza dell’immagine della foto con la donna che lui ricordava è davvero impressionante.

Allora torna in Amazzonia per cercare di incontrare la signora ritratta in quello scatto per fare chiarezza su quanto è accaduto.

Il finale del film

La parte finale del film prevede molti colpi di scena. Dopo alcune settimane, trascorse a cercare Iris, sta per arrendersi perché non è riuscito a trovarla. Un giorno però si imbatte in una persona che ha perso completamente la memoria e non ricorda nulla del suo passato. La donna dice di chiamarsi Yara e si è ricostruita una vita.

Robert è certo che si tratta della sua prima moglie e non riesce a distaccarsene. Decide di restare in Brasile perché le ombre del passato devono essere dissolte e vuole assolutamente trovare la verità.