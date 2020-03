Rosamunde Pilcher La donna sulla scogliera La5

La prima serata di La5 è dedicata al film tv Rosamunde Pilcher: La donna sulla scogliera. L’appuntamento è in prima serata su canale 30 del digitale terrestre.

La pellicola è una produzione tedesca, di genere drammatico ma con incursioni sentimentali. La durata è di un’ora e 30 minuti. Il film tv è andato in onda l’ultima volta su Canale 5 il 15 agosto 2019.

Rosamunde Pilcher: La donna sulla scogliera – cast, regia, attori, riprese, location

Nel cast del tv-movie Rosamunde Pilcher: La donna sulla scogliera recitano gli attori: Mira Bartuschek (L’angelo della vendetta), Daniel Buder, Heide Keller, Lutz Mackensy, Oliver Scheffel, Vincent Borko, Nina Young. La regia è di Dieter Kehler.

Le riprese si sono svolte in Cornovaglia, contea situata all’estremità sud-occidentale dell’Inghilterra. Il titolo originale è Rosamunde Pilcher: Die Frau auf der Klippe.

La visione del film è destinata ad un pubblico trasversale che comprende anche i minori.

Rosamunde Pilcher: La donna sulla scogliera – trama del film in onda su La5

La trama ha come protagonista l’avvocato londinese Owen Lockhart. Professionista in carriera viene a sapere di aver ereditato, da uno zio lontano, una tenuta sulla costa della Cornovaglia. L’immobile però è estremamente fatiscente. L’avvocato Lockhart ha intenzione di venderlo per cui si reca sul posto per affidare a qualcuno di sua fiducia l’incarico.

Quando arriva in Cornovaglia conosce Adele, segretaria del defunto zio. La donna si è sempre occupata della tenuta perché era molto legata allo zio di Owen. Considera l’immobile come se fosse proprio. Per questi motivi quando viene a sapere delle intenzioni dell’avvocato, decide di fare di tutto per convincerlo a cambiare idea.

Ma naturalmente tiene questa scelta per sé. Inizia ad agire con grande discrezione e cerca di accattivarsi la stima e l’amicizia dell’avvocato londinese.

Il soggiorno di Owen in Cornovaglia si rivela più lungo di quanto aveva immaginato. Intanto ci sono difficoltà per la vendita dell’immobile dovute all’estrema fatiscenza in cui si trova.

Inoltre l’avvocato Lockhart conosce l’agronoma Holly, una professionista rimasta vedova da pochi anni e madre di un bambino di nome Toby.

Il finale del film

Nella parte finale del film il rapporto tra l’avvocato Lockhart e l’agronoma comincia ad essere sempre più intenso. Holly però ha un corteggiatore segreto, l’agente Lucas Corbin, l’unico al quale ha rivelato un oscuro e drammatico segreto di famiglia.

Molto presto Corbin si accorge del rapporto sempre più stretto che si sta instaurando tra Holly e l’avvocato di Londra. Decide di lottare con tutte le sue forze per non perdere la donna amata. Ma anche Owen Lockhart ha compreso di nutrire un forte sentimento per Holly, estremamente differente da una semplice amicizia. Insomma si sta innamorando di Holly.

E toccherà proprio all’agronoma scegliere tra i due uomini. Non sarà semplice. Ma un evento sarà decisivo per uno dei due protagonisti maschili.