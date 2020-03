Il fiume della vita Danubio Rai 2

Il film che Rai 2 manda in onda nel daytime pomeridiano di oggi ha per titolo Il fiume della vita: Danubio. L’appuntamento è anche sul canale 502 per la fruizione in alta definizione.

La pellicola, realizzata appositamente per il piccolo schermo, è una produzione tedesca. Le atmosfere sono drammatiche.

Il fiume della vita: Danubio – cast, regia, attori, riprese, location

Nel cast del tv-movie Il fiume della vita: Danubio recitano gli attori: Sandra Borgmann (Un’estate in Danimarca), Harald Krassnitzer, Thomas Sarbacher, Bogdan Iancu, Nathalie Ann Köbli, Liana Margineanu, Alin Panc, Ion Haiduc. La regia è di Torsten C. Fischer.

Le riprese si sono svolte prevalentemente in Austria e nella seconda parte in Romania. Questo perché la protagonista, come vedremo, è originaria rumena trasferitasi però nella capitale austriaca. Il titolo originale Fluss des Lebens – Wiedersehen an der Donau. A realizzare la pellicola è stata la Schiwago Film.

Il fiume della vita: Danubio – trama del film in onda su Rai 2

La trama ha come protagonista Daniela Tannek (Sandra Borgmann) una dottoressa che sta per essere promossa medico senior. La Tannek vive un’esistenza serena con il marito Franz (Harald Krassnitzer) e la figlia Paola (Nathalie Ann Köbli).

Il nucleo familiare non è mai stato interessato né da pettegolezzi, né da litigi. Daniela però nasconde un segreto. Lei è di origine rumena. Ma non lo ha mai confessato al marito. Il suo vero nome infatti è Dana Gan. È cresciuta in una piccola cittadina sul Mar Nero nei pressi del delta del Danubio.

L’amore tra i due coniugi non è mai stato intaccato, almeno apparentemente, da nessuna infedeltà. Daniela infatti ci ha tenuto a tenere sempre la sua vita sotto controllo. Ha costruito il suo futuro con molta fatica e sacrificio. Adesso ha tutto ciò che dalla vita ci si può attendere: una bella villa viennese in cui vivere ed una professione prestigiosa.

Negli ultimi tempi inizia ad avere con il marito Franz qualche piccola discussione. Ma sono dettagli insignificanti ai quali non vuole prestare attenzione. Un giorno però accade un evento inatteso destinato a cambiare radicalmente la sua vita.

Il finale del film

Nella parte finale del film il segreto di Daniela è destinato a venire alla luce. Un giorno infatti si presenta alla sua villa un adolescente di nome Emil. Dice di essere giunto dalla Romania perché è necessario che lei torni nella sua patria. Quando la dottoressa Tannek gli chiede le motivazioni, si sente rispondere che deve necessariamente incontrare il fratello Silviu.

Emil non vuole dare altra spiegazione e lascia alla dottoressa poco tempo per decidere come organizzare il viaggio. Daniela Tannek dunque parte ma non sa che questo ritorno in patria cambierà radicalmente la sua vita.

Rivedere i luoghi in cui è nata ed è stata bambina, provoca nella dottoressa un’emozione profonda. Si ritrova così in un vortice di ricordi che aveva accuratamente represso nel corso di tutta la sua vita. In questa parte finale ci sono molte scene ad alto tasso adrenalinico e l’avventura del rientro in patria si rivela mozzafiato.