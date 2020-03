Martedì 31 marzo Geo torna in diretta su Rai 3. Il programma condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi da appuntamento ai telespettatori nel day time pomeridiano,alle 16.05.

Geo martedì 31 marzo – Sagramola e Biggi tornano in diretta

Dopo una serie di puntate registrate, Sagramola e Biggi riprendono il loro posto in palinsesto. Il fine è offrire ogni pomeriggio a chi è a casa il classico mix di divulgazione e approfondimento su vari argomenti.

In particolare, ogni pomeriggio, sono previste interviste a scienziati ed esperti in vari settori,dall’agricoltura, alla cucina, all’ambiente. Ma Geo è anche noto per i grandi documentari, lo spettacolo della natura e l’attenzione posta sul lavoro degli uomini.

I due padroni di casa documentano, poi, i delicati equilibri e le speranze, le grandi sfide ambientali in questi giorni difficili.

Geo martedì 31 marzo – i temi della settimana

Ecco tutti i temi affrontati in questa prima settimana:

Martedì 31 marzo. In evidenza le interviste ad Andrea Pinchera, di Greenpeace, sulle possibili correlazioni tra epidemie, cambiamenti climatici e danni agli ecosistemi. Inoltre, con l’economista Leonardo Becchetti, ordinario all’Università di Roma Tor Vergata, si parla delle strade da percorrere per uscire dagli effetti economici negativi del lockdown.

Mercoledì 1 aprile. Ospite di Geo, tra gli altri, lo scrittore e fisico Paolo Giordano. Presenta le domande e le risposte raccolte nel suo instant book “Nel Contagio”: raccomandazioni per non permettere che “tutta questa sofferenza trascorra invano”.

Giovedì 2 aprile. In collegamento da Brescia, l’ingegnere Cristian Fracassi spiega la genesi della sua geniale invenzione: la conversione di una maschera da sub in respiratore. Una testimonianza in rappresentanza dell’impegno e della voglia di ognuno di prodigarsi per la causa comune.

Alberto Angela e Fiamma Satta al Museo Nazionale Romano

Venerdì 3 aprile. Previsto un nuovo appuntamento con la rubrica “A spasso con te”. Questa volta la giornalista e scrittrice Fiamma Satta viene condotta, sulla sua sedia a rotelle da Alberto Angela tra le sale del Museo Nazionale Romano. Il colloquio tra i due protagonisti rappresenta un’occasione unica per ammirare con sguardo diverso le sculture, gli affreschi e i gioielli più preziosi dell’arte. E conoscere più da vicino la storia e la cultura di Roma antica.