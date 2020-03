Incontri letali film Tv8

Tv8 propone il film tv dal titolo Incontri letali. La pellicola è una produzione americana datata 2019. É di genere thriller con scene forti dal punto di vista psicologico. Per questo motivo se ne consiglia la visione esclusivamente ad un pubblico adulto.

La durata è di un’ora e 30 minuti, la produzione è statunitense.

Incontri letali film – regia, protagonisti, dove è girato

Il film tv è girato a Los Angeles in California. Ed è stato trasmesso per la prima volta il 16 agosto 2019 nel Regno Unito. La produzione è della Cartel Pictures e della Reel One Enterteinment.

La pellicola inizialmente aveva come titolo Seduced by a killer. Ma spesso è conosciuta anche con altri due titoli: Cradle Robber e Dating to kill.

La regia è di Danny Buday.

Incontri letali – trama del film in onda su Tv8

La trama ha come protagonista Jessica, una madre single, mamma di una di una figlia diciottenne di nome Tessa. Jessica ha sempre avuto un rapporto molto cordiale ed amichevole con la figlia. Tra di loro non ci sono mai state discussioni o screzi e la loro vita è stata all’insegna del rispetto reciproco. Tra l’altro Tessa è una brillante studentessa e la madre Jessica è proprietaria di un salone da parrucchiera.

Insomma le due donne vivono una vita idilliaca. Questa situazione cambia improvvisamente il giorno in cui Tessa comunica alla madre di essersi fidanzata con un uomo molto più grande di lei. A questo punto Jessica esprime il suo parere contrario e la invita a rivedere la propria posizione nei confronti dell’uomo che ha 38 anni, Eric.

Tessa, seppur giovane, aveva alle spalle un dolore molto grande: l’improvvisa misteriosa morte del fidanzato. Da questa sofferenza era riuscita a venirne fuori proprio grazie alla conoscenza di Eric, molto più maturo di lei.

Il finale del film

Nella parte finale del film Jessica si rende conto della vera identità di Eric. Si tratta di un uomo che lei conosce molto bene. Infatti era stato un suo compagno al college. E tra di loro si era creato un rapporto molto conflittuale. Adesso Eric è tornato ed è desideroso di vendetta. Si è servito della figlia Tessa per arrivare fino a lei. Ma questo la ragazza non lo sa e successivamente, non vuole ammetterlo.

Le due donne finiranno per ritrovarsi in una situazione talmente pericolosa da mettere in pericolo le loro vite. Infatti Eric, nonostante le ingiunzioni a lasciare Tessa, non solo non va via, ma si trasforma per ambedue in un vero e proprio incubo.

Incontri letali – il cast completo

Di seguito il cast del film Incontri letali e i rispettivi personaggi interpretati