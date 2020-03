Elena Sofia Ricci torna su Rai 1 come protagonista della serie tv Vivi e lascia vivere. Si tratta della nuova fiction in sei puntate e 12 episodi che arriva sulla prima rete di viale Mazzini da domenica 19 aprile 2020. La data è passibile di ulteriori modifiche a causa degli spostamenti continui effettuati da Rai 1 e Rai Fiction soprattutto per l’emergenza sanitaria in cui versa il nostro paese.

Vivi e lascia vivere serie tv – trama generale

La trama generale ha come protagonista Laura Ruggero (Elena Sofia Ricci), una donna di 50 anni che vive a Napoli e lavora come cuoca all’interno di un servizio per mense.

La protagonista è madre di tre figli, ma si considera una mamma single. Infatti pur essendo sposata da 20 anni con Renato (Antonio Gerardi), è sempre stata costretta a crescere da sola i ragazzi perché il marito era sempre in giro per il mondo come musicista su navi da crociera.

Il personaggio di Laura ha molto in comune con una delle protagoniste più note del teatro eduardiano: Filumena Marturano. Infatti Laura ad un certo punto della sua vita decide di rimettersi in gioco senza più aspettare il ritorno di Renato.

Così un giorno convoca i tre figli Giada (Silvia Mazzieri) di 23 anni, ed i gemelli eterozigoti Nina e Giovanni di 17 anni. Comunica loro che il padre è morto in un incendio a Tenerife ed ha deciso di creare insieme ad un gruppo di amiche una piccola impresa di Street Food.

Impara che la vita di una donna non deve dipendere da un uomo. Così cerca di impegnarsi nella nuova attività consapevole che la scomparsa del marito nasconda molti segreti e misteri di cui lei è a conoscenza solo in piccola parte. Ed infatti non riuscirà mai a liberarsi della presenza ingombrante dell’ex coniuge.

Insomma una mamma coraggio che nasconde a sua volta misteri e segreti. Alcuni riguardano la verità sulla nascita dei suoi tre figli. E questo è un altro elemento che lega Laura Ruggero a Filomena Marturano.

La regia della serie tv

Un altro aspetto determinante è la regia affidata a Pappi Corsicato, napoletano, che riprende in qualche modo in televisione lo spirito della commedia eduardiana.

Tra i personaggi principali c’è anche la sorella di Laura interpretata da Iaia Forte. Le due donne sono molto unite. Giada, la figlia maggiore di Laura, avrà un ruolo molto importante nella vita che la madre vuole ricostruire.

Riprese e produzione

Le riprese della serie tv Vivi e lascia vivere si sono svolte quasi tutte a Napoli. Le zone più interessate della città partenopea sono state: via Chiaia e il lungomare di via Caracciolo. Inizialmente però alcune scene si sono svolte anche a Roma. La produzione è della BiBi film tv srl di Angelo Barbagallo. La sceneggiatura è, tra gli altri, di Monica Rametta e dello stesso Pappi Corsicato.

Vivi e lascia vivere – il cast completo della serie tv

Di seguito il cast completo e i personaggi interpretati.