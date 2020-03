Tv8 manda in onda il film dal titolo Amore in bottiglia. L’appuntamento è sul canale 8 del digitale terrestre. La pellicola è una produzione statunitense dello scorso anno, il 2019. Le atmosfere sono romantico – sentimentali, la durata è di un’ora e trenta minuti. La fruizione è rivolta ad un pubblico trasversale che comprende anche la presenza dei minori. Tv 8 la manda in onda in prima visione televisiva.

Amore in bottiglia film – cast, regia, attori, riprese, location

Nel cast del tv-movie Amore in bottiglia recitano gli attori: Bethany Joy Lenz (Principessa per caso), Andrew W. Walker, Kate Isaac, Bethany Brown, Garrett Black, Frances Flanagan, Eric Gustafsson, Kevin McNulty. La regia è di Torsten C. Fischer.

Le riprese si sono svolte tra Boston, alcune zone del Maine lo stato più a nord-est degli Stati Uniti, noto per le coste rocciose e la storia marittima. Alcune scene sono state girate anche a Victoria, nella British Columbia in Canada. Il titolo originale del film è Bottled with Love. Ma la pellicola è conosciuta anche come Amore a prima vista nonostante se stessi. La colonna sonora è creata ed eseguita da Austin Basham.

La storia raccontata è fortemente influenzata da The Shop Around the Corner commedia romantica del 1940. Racconta la storia di due commessi che lavorano nel medesimo grande magazzino di Budapest. Non sono in sintonia tra di loro ma sono innamorati entrambi di una persona che non conoscono con la quale sono in fitta corrispondenza. Questa storia fu anche il materiale di partenza per In the Good Old Summertime (1949) e You have Got Mail (1998), così come per il musical di Broadway del 1963 “She Loves Me”.

Amore in bottiglia – trama del film in onda su Tv8

La trama del film ha come protagonista Abbey Lenz una giovane dirigente che ha basato tutta la sua vita sulla carriera. Lavora a Boston in una grande azienda nella quale è difficile avere delle promozioni. Ma, ciononostante, sogna di poter incontrare, un giorno la persona con cui condividere il futuro.

Stanca e frustrata, decide in un momento di particolare debolezza, di svelare i suoi sentimenti e di confessare il suo desiderio di trovare l’amore. Ma sceglie una maniera singolare. Scrive una lettera anonima che inserisce in una bottiglia appositamente sigillata e lancia nel porto di Boston.

Trascorrono alcuni mesi e la bottiglia viaggia ed arriva nel Maine. Per caso viene scoperta da Nick Everson (Andrew Walker), figlio del CEO della Everett Valley Farms, la società in cui Abbey lavora e dove sta facendo di tutto per ottenere una promozione.

Quando Nick legge il contenuto, ne resta sorpreso e decide di contattare la donna misteriosa. Ma le uniche informazioni che possiede si riducono solo ad una e-mail che Abbey aveva inserito nella lettera.

Il finale del film

Nella parte finale del film, inizia una fitta corrispondenza tra i due che non conoscono le rispettive identità. Abbey e Nick iniziano una relazione online che, con il trascorrere del tempo, diventa una storia d’amore. La singolarità è che, sul posto di lavoro devono condividere la realizzazione di un progetto sul quale hanno idee diametralmente opposte. Un caso singolare porterà allo scoperto il loro segreto.