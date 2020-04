Tv8 propone il film dal titolo Vacanza d’amore. Per la fruizione in alta definizione è disponibile il canale 508. Il film è una commedia romantica con atmosfere sentimentali molto spiccate.

La durata è di un’ora e 30 minuti e la produzione è statunitense. La pellicola è adatta ad un pubblico trasversale che comprende anche i minori.

Vacanza d’amore film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è affidata a Pat Kiely. Le riprese si sono svolte tutte in Canada, in particolare a Montreal nella regione del Quebec. La realizzazione è stata affidata Hallmark Channel ed alla RG Production.

I protagonisti sono Terry Russell interpretata da Hilarie Burton e Matthew Everston a cui dà il volto Victor Webster.

Vacanza d’amore – trama del film in onda su Tv8

La trama ha come protagonista la scrittrice Terry Russell che è molto nota per i suoi romanzi d’amore. Nonostante sulle pagine letterarie celebri le love story tra i suoi protagonisti, nella vita reale invece è molto lontana dal definirsi una donna romantica. Per questo motivo non ha mai avuto un legame sentimentale serio.

A complicare la situazione in cui si trova, si aggiunge la classica crisi dello scrittore. La verità è che non riesce a trovare l’ispirazione giusta per il prossimo romanzo molto atteso dai suoi fan.

La sua editrice Leslie Everstone, è anche la sua migliore amica. Vedendo la scrittrice in grave difficoltà, le offre un mese di vacanza nella sua casa estiva in Francia. Il fine dell’editrice è di aiutare Terry a ritrovare la sua ispirazione. Infatti ha fretta di pubblicare il nuovo libro e spera di poterlo avere nel minor tempo. Terry accetta l’invito di Leslie e si reca nella casa di vacanza estiva del suo editore.

Arrivata sul posto nota che in una parte differente della casa, si trova il fratello di Leslie, Matthew Everstone. I due insomma condividono alcune zone dell’appartamento. Matthew è uno chef molto importante. Non solo è in grave crisi esistenziale, ma soffre anche per alcune recensioni negative fatte da critici gastronomici.

Il finale del film

Nella parte finale del film sia Terry che Matthew decidono di mantenersi distanti l’uno dall’altra. Soprattutto Terry ha bisogno di solitudine per poter sperare di avere la giusta ispirazione per il suo libro.

Man mano che scorrono i giorni, i due finiscono per incontrarsi sempre più spesso. Si ritrovano così a discutere di vari argomenti ed ognuno confessa all’altro la situazione precaria in cui si trova.

Molto presto finiranno per aiutarsi a vicenda e alla fine scopriranno di essere innamorati l’uno dell’altra.

Vacanza d’amore – il cast completo

Di seguito il cast del film Vacanza d’amore e i rispettivi personaggi interpretati