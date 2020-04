Inga Lindstrom Sommerlund per sempre La5

Il film tv che questa sera propone La5 per titolo Sommerlund per sempre e fa parte del ciclo Inga Lindstrom. Ricordiamo che dietro lo pseudonimo di Inga Lindstrom si cela la scrittrice Christiane Sadlo, sceneggiatrice e giornalista tedesca, oltre che autrice di libri dalle tematiche sentimentali.

La pellicola è una produzione tedesca di genere sentimentale che affronta anche tematiche familiari. La durata è di un’ora e 30 minuti.

Inga Lindstrom: Sommerlund – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Ulli Baumann. I personaggi principali sono Britta Ingerson interpretata da Anna Rot e Bertil Hanson a cui dà il volto l’attore Mathis Landwehr.

Le riprese si sono svolte tutte in Germania e in Svezia, in particolare a Stoccolma.

Inga Lindstrom: Sommerlund – trama del film in onda su La5

Protagonista della trama raccontata nel film tv è Bertil Hanson un brillante avvocato di Stoccolma, vedovo e con un figlio di 10 anni. L’uomo, nonostante siano trascorsi tre anni, non ha mai superato il dramma della morte della consorte. Per questo motivo si è dedicato solo ed esclusivamente al suo lavoro rinunciando ad ogni tipo di vita privata. E soprattutto non ha mai sentito il desiderio di trovare una madre per il figlio Paul.

Il ragazzino però desidera che il padre trovi una nuova compagna e comincia ad impegnarsi personalmente nella ricerca. Ecco la maniera singolare di cui si serve Paul per trovare una nuova moglie al padre.

Un giorno a causa di un problema con la lavatrice, Paul telefona ad un call center per avere un operaio che possa rimettere in sesto l’elettrodomestico. Gli capita di parlare con Britta Ingerson che lavora al call center ma nel fine settimana, e nei mesi estivi, ripristina vecchie barche in una località che si chiama Sommerlund.

Il finale del film

Quando si avvicina l’estate, e siamo nella parte finale del film, Paul propone al padre di trascorrere le vacanze estive a Sommerlund proprio dove vive Britta. Ed è in questa occasione che Bertil e la centralinista si incontrano personalmente. Trascorrono del tempo insieme e cominciano a trovare simpatia l’uno per l’altra.

Paul è estremamente felice della situazione da lui creata e spera in un futuro positivo. Purtroppo però molto presto viene a sapere che c’è una difficoltà apparentemente insormontabile.

Britta è già impegnata e sta preparando il suo matrimonio con Thomas. Sembra che tutto sia perduto, ma Paul non demorde. E troverà un nuovo escamotage per fare in modo che il suo piano possa finalmente avere una conclusione positiva. E lui possa avere una madre di suo gradimento.

Inga Lindstrom: Sommerlund per sempre – il cast completo

Di seguito il cast del film Inga Lindstrom: Sommerlund per sempre e i rispettivi personaggi interpretati