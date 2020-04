Tv8 propone oggi il film tv dal titolo Amore sotto le stelle. Si tratta di una produzione canadese di genere sentimentale, una vera e propria commedia romantica.

La durata è di un’ora e 30 minuti. Il film, realizzato appositamente per il piccolo schermo, è fruibile da un pubblico trasversale composto anche da bambini.

Amore sotto le stelle film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Terry Ingram. I personaggi principali sono Ashley Newbrough che interpreta Becca e Barry Bostwick nel ruolo di Walt.

Le riprese si sono svolte tutte in Canada, in particolare nella città di Victoria nella British Columbia. Il titolo originale è Love Under the Stars.

Le musiche della colonna sonora sono state scritte da Jeff Toyne. Il film ha avuto molte candidature per questa colonna sonora. In particolare è entrato nella top delle nominations ai Canadian Screen Awards.

Amore sotto le stelle – trama del film in onda su Tv8

La trama ha come protagonista Becca, una giovane studentessa che sta concludendo la tesi di laurea. Nel frattempo insegna in una scuola elementare. In questo contesto si ritrova ad avere un legame speciale con una delle sue allieve, la piccola Emily di soli 9 anni. La bambina ha appena perso la madre e si trova in una situazione di grande tristezza.

Inaspettatamente fra le due protagoniste, così lontane tra di loro per età anagrafica, si sviluppa un rapporto molto intenso e stretto. Becca aiuta Emily a superare il grande dolore per la perdita della madre. La bambina infatti si è chiusa in sé stessa e sta diventando sempre più introversa. A sua volta Emily dà un contributo fondamentale a Becca per capire le proprie responsabilità di donna che sta crescendo.

Il rapporto tra le due diventa sempre più intenso e cattura l’emozione dei telespettatori. In particolare Becca è alla soglia dei 30 anni e non riesce ancora ad affrontare il mondo reale. E adesso sembra quasi guardare la vita quotidiana attraverso gli occhi della bambina.

Il finale del film

Nella parte finale del film si sviluppa l’aspetto più sentimentale e romantico della storia raccontata. Infatti Becca conosce il padre di Emily. E già dopo le prime volte da quando lo ha incontrato, comprende di nutrire per lui un sentimento che si avvicina sempre più all’amore.

A questo punto però la giovane dottoranda deve davvero affrontare la vita con le proprie forze. Soprattutto dovrà valutare quanto è importante per lei la tesi di laurea oramai vicina e il nuovo sentimento che prova adesso per il padre di Emily.

Amore sotto le stelle – il cast completo

Di seguito il cast del film Amore sotto le stelle e i rispettivi personaggi interpretati