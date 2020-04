Darrow & Darrow Il corpo del reato Rai 2

Rai 2 manda in onda, oggi, il film tv dal titolo Darrow & Darrow: Il corpo del reato. L’appuntamento è nel day time pomeridiano anche sul canale 502 per la visione in alta definizione. La pellicola è di genere thriller con incursioni poliziesche, ha la durata di un’ora e trenta minuti ed è una produzione canadese. La seconda rete la propone in prima visione. La fruizione è consigliata ad un pubblico adulto. Per i minori è auspicabile la presenza, dinanzi alla tv di una persona adulta.

Darrow & Darrow: Il corpo del reato – cast, attori, riprese, location, regia

Nel cast del tv-movie Darrow & Darrow: Il corpo del reato recitano gli attori: Kimberly Williams-Paisley (), Tom Cavanagh, Wendie Malick, Mitch Ainley, Gelsa Mae, Caroline Cave, Jordana Largy. La regia è di Mel Damski.

Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti dove è ambientata la vicenda raccontata. Il titolo originale è Darrow and Darrow: Body of Evidence

Una curiosità: nella quinta stagione 5 della serie The Flash, Kimberly Williams-Paisley ha recitato come partner del personaggio Tom Cavanaugh. Tra i due si era instaurato un sentimento amoroso.

Darrow & Darrow: Il corpo del reato – trama del film in onda su Rai 2

La trama del film tv ha come protagonista Claire Darrow, avvocato di successo a New York che, questa volta, è coinvolta nella risoluzione di un cold case. I fatti risalgono ad alcuni anni addietro. Una donna, di nome Laura Graham, aveva chiamato la polizia per denunciare il rapimento del marito Tom. A rispondere era stato il giovane ufficiale di polizia Roy Wingreen appena arrivato che in seguito avrà degli scrupoli su come ha condotto le indagini prima di affidarle ai suoi superiori.

Ed infatti, il giorno successivo Laura Graham fini in carcere con la pesantissima accusa di aver ucciso il marito e di averne occultato il corpo. In effetti il cadavere di Tom non era mai stato trovato. Ed il processo a cui fu sottoposta la donna, la dichiarò colpevole.Ma erano presenti troppe incongruenze.

E’ trascorso un anno dai fatti narrati. E Roy è sempre più convinto della innocenza della Graham. Cerca allora l’aiuto di un avvocato in grado di riaprire il processo e di aiutare l’accusata a dimostrare la propria innocenza. Claire accetta l’incarico. E con lei il procuratore distrettuale Miles Strasberg

Il finale del film

Siamo nella parte finale del film nel corso della quale la verità su quanto è avvenuto tra i coniugi Graham viene finalmente alla luce. L’agente Roy ha un ricordo netto delle fasi del processo che ritiene inadeguato. E contribuisce alla ricostruzione dei fatti basati, questa volta, sulla constatazione che il cadavere di Tom non è mai stato trovato.

Le indagini ed il successivo nuovo processo portano alla luce verità inaspettate. E se non si fosse trattato di una scomparsa oppure di un rapimento? Tutto porta a credere, insomma, che non ci sia mai stato nessun delitto.