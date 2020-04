Domenica 5 aprile Rai 1 manda in onda l’ultima puntata di Bella da morire. L’appuntamento è in prima serata, alle 21.25. La serie ha come protagonista Cristiana Capotondi nel ruolo della poliziotta Eva Cantini. Presenti, nel cast, anche Matteo Martari, Lucrezia Lante della Rovere e Elena Radonicich. La regia è di Andrea Molaioli,

Bella da morire 5 aprile – dove eravamo rimasti

Nella puntata precedente, andata in onda domenica scorsa, le indagini sulla morte di Gioia Scuderi (Giulia Arena) stavano per arrivare ad un punto cruciale. Intanto la nuova testimonianza di una giovane dona aveva scagionato l’agente di moda Giovanni Sivetti alla cui scuderia apparteneva la povera aspirante show girl trovata morta in fondo al lago. Inizialmente i sospetti erano tutti puntati su di lui. Alla luce di questa nuova realtà, l’uomo viene scarcerato. E tutte le accuse su di lui cadono.

Intanto il medico legale, nel corso dell’autopsia sul corpo di Gioia aveva scoperto tracce di vernice gialle sotto le sue unghie. A questo punto Eva Cantini riesce ad ottenere una perquisizione a casa di Sofia Scuderi (Elena Radonicich) sorella di Gioia. La donna si trova in uno stato di profondo shock. Racconta che il marito l’ha minacciata di morte ed è scappato via facendo perdere le proprie tracce.

Bella da morire 5 aprile – trama ultima puntata

Nell’ultima puntata, in onda questa sera,il cerchio intorno all’assassino di Gioa si chiude. Il sospettato principale risulta essere Paolo Bonsini. E la polizia, adesso, inizia a seguirne le tracce per cercare di incastralo alle sue responsabilità.

Intanto si conclude il rapporto sentimentale tra Eva Cantini e Marco Corvo (Matteo Martari). E’ accaduto un gravissimo fatto di violenza e la poliziotta decide di trasferirsi a casa del padre.

Martari, però, mentre è in auto per lasciare la città, incontra Sofia che, in auto, guida in completo stato di incoscienza. E decide di seguirla fino a casa. Nel frattempo il Pubblico Ministero Giuditta Doria (Lucrezia Lante della Rovere) si reca a casa di Iurini. Quando il marito la scopre in casa del presunto amante, aggredisce l’uomo con un pugno in piena faccia.

Finale al cardiopalma

La parte finale della puntata è al cardiopalma. Rachele grazie al’aiuto del padre Sergio riesce a ricostruire gli eventi accaduti la notte di 9 anni prima. E finalmente scopre la verità. La giovane donna presenta il piccolo Matteo a Edoardo, ma Eva impone all’uomo di non intromettersi nella vita del piccolo.

Intanto L’ultimo colpo di scena riguarda il presunto colpevole che viene trovato morto. E’ stato assassinato. E così i delitti diventano due. Eva Cantini riesce a mettere le manette al colpevole. Da sola, però. Marco Corvo ha fatto perdere le sue tracce. E la stessa Cantini si troverà in grave pericolo di vita.

Il cast della fiction

Il cast di Bella da morire. Di seguito il cast completo della nuova fiction di Rai 1: