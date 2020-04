L'isola di Katarina Il giorno dell'Apocalisse Rai 2

Rai 2 propone nel daytime pomeridiano di oggi il secondo film tv della serie L’isola di Katarina dal titolo Il giorno dell’Apocalisse. Si tratta della seconda pellicola di un ciclo di cinque tv-movie in onda nel corso di tutta la settimana.

La durata di un’ora e 50 minuti, il genere è una commedia con l’inserimento di atmosfere crime. La produzione è tedesca. I film tv sono arrivati per la prima volta in Italia la scorsa estate 2019.

L’isola di Katarina: Il giorno dell’Apocalisse – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Anno Saul che ha curato tutti i cinque film tv del ciclo. La serie si avvale delle musiche di Fabian Romer. Le riprese si sono svolte prevalentemente a Föhr, una delle isole Frisone settentrionali in prossimità delle coste tedesche. Alcune scene sono state girate anche a Berlino.

La produzione è della ARD Degeto Film e dello studio Studio Hamburg Filmproduktion. Il titolo originale è Katarina und der ganz große Fisch.

L’isola di Katarina: Il giorno dell’Apocalisse – trama del film in onda su Rai 2

La protagonista della trama è come sempre Katarina Reiff. Nel film tv andato in onda precedentemente la giovane donna si era trasferita da Berlino in una piccola isola del Mare del Nord insieme a sua figlia. Aveva raggiunto la madre che sul posto gestisce un piccolo albergo di tendenza.

Katarina sembra aver finalmente trovato la serenità. Sta studiando per concludere il suo corso universitario a distanza. Deve infatti superare l’esame di stato per essere dichiarata avvocato. Però deve raggiungere la terraferma e consegnare personalmente la tesi al suo professore se vuole laurearsi nella sessione in corso.

Katarina arriva al porto per imbarcarsi. Mentre è in auto incontra un pastore che ha appena avuto un incidente ed è riverso sulla strada. Naturalmente si ferma per prestargli soccorso e conduce l’uomo dalla dottoressa Petersen. Questo ritardo le fa perdere il traghetto. Katarina rinuncia così a potersi laureare nel corso di questa sessione d’esame.

Il finale del film

Nella parte finale del film Katarina osserva molto da vicino il pastore Alexander Larsen che aveva soccorso qualche giorno prima. Si accorge che ha un comportamento strano. Spesso parla da solo e riferisce di segnali divini che gli sarebbero stati comunicati. In particolare è sicuro di aver ricevuto la premonizione dell’Apocalisse vicina. Insomma è convinto che il mondo stia per finire. E aspetta questo avvenimento da un giorno all’altro.

Nel frattempo sull’isola è arrivato l’ex fidanzato di Katarina, Clemens Flöter. Il giovane ha uno scopo ben preciso: vuole impadronirsi di una serie di terreni per poter costruire un complesso alberghiero prestigioso. Di tale computo è stato incaricato dal suo capo.

Quando Katarina viene a saperlo si lancia in una vera e propria guerra contro l’uomo. Ma per poter vincere la battaglia e salvare la situazione ambientale dell’isola avrà bisogno dell’aiuto del pastore Flöter.

L’isola di Katarina: Il giorno dell’Apocalisse – il cast completo

Di seguito il cast del film L’isola di Katarina: Il giorno dell’Apocalisse e i rispettivi personaggi interpretati