Torna l’Opera in tv e Rai 5 propone alcuni titoli importanti con cadenza quotidiana per quattro settimane consecutive.L’iniziativa nasce nell’ambito della storica collaborazione tra la Rai e la Scala di Milano. Una sinergia che, attraverso Rai Cultura, ha già portato su RaiPlay grandi spettacoli.

Opera in tv Rai 5 propone spettacoli quotidiani per quattro settimane

Dunque l’opera arriva su Rai 5 con cadenza quotidiana. E, per quattro settimane, dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino, sta andando in onda un titolo ogni giorno.

Con l’eccezione del mercoledì, quando all’offerta mattutina si aggiungerà uno spettacolo serale, in onda alle 21.15. Sempre su Rai 5.

Ad aprire la prima settimana, iniziata il 6 aprile, è stato il celebre dittico formato da Pagliacci di Leoncavallo e Cavalleria rusticana di Mascagni. L’pera ha la direzione di Daniel Harding e la regia di Mario Martone.

Le altre opere quotidiane

Ecco le altre opere in programma. Oggi, martedì 7 aprile,viene trasmesso Il viaggio a Reims di Gioacchino Rossini diretto da Ottavio Dantone con la regia di Luca Ronconi.

Il viaggio a Reims è un’opera lirica in un atto di Rossini su libretto di Luigi Balocchi ispirato da Corinna o l’Italia di Madame de Staël. L’opera fu composta per l’incoronazione di Carlo X, re di Francia e fu eseguita per la prima volta a Parigi, nel Théâtre Italien, il 19 giugno 1825

Mercoledì 8 aprile Rai 5 propone la doppia offerta del day time mattutino e della prima serata. Si inizia alle 10 con Simon Boccanegra diretto da Daniel Barenboim con la regia di Federico Tiezzi.

Simon Boccanegra è un’opera di Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave, tratto dal dramma Simón Bocanegra di Antonio García Gutiérrez. La prima ebbe luogo il 12 marzo 1857 al Teatro La Fenice di Venezia

In serata alle 21.15 va in onda Turandot di Puccini diretta nel 2015 in occasione dell’inaugurazione di Expo Milano da Riccardo Chailly, con la regia di Nikolaus Lehnhoff.

Il soggetto dell’opera, ispirato al nome dell’eroina di una novella persiana, fu tratto dall’omonima fiaba teatrale (1762) di Carlo Gozzi, già oggetto di importanti adattamenti musicali.

L’appuntamento di giovedì 9 aprile è con Die entführing aus dem serail (Il ratto dal serraglio) di Mozart nel leggendario allestimento di Giorgio Strehler diretto da Zubin Mehta.

Il ratto dal serraglio è un Singspiel in tre atti musicato da Wolfgang Amadeus Mozart su libretto di Gottlieb Stephanie il giovane, a sua volta tratto da analoga opera del 1781 di Christoph Friederich Bretzner.

Infine venerdì 10 aprile, si conclude la settimana con Nabucco di Giuseppe Verdi, diretto da Nicola Luisotti con la regia di Daniele Abbado.