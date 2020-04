Pure Country Una canzone nel cuore Canale 5

Canale 5 trasmette nel daytime pomeridiano il film dal titolo Pure Country: Una canzone nel cuore. La pellicola è datata 2017 ed arriva per la prima volta sul piccolo schermo italiano.

Il genere è drammatico con notevoli incursioni da commedia musicale. La durata è di un’ora e 30 minuti. La produzione è statunitense.

Pure Country: Una canzone nel cuore – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Damon Santostefano. I protagonisti Marq Dunn ed Elizabeth Spencer. Inoltre nel ruolo di sé stesso c’è Willie Nelson, cantautore, chitarrista e attore statunitense.

Le riprese si sono svolte tutte a New Orleans in Louisiana dove è ambientata la vicenda raccontata. Alcune scene sono girate anche nel Tennessee. La produzione della pellicola è affidata alla Warner Bros. Il titolo originale Pure Country Pure Heart.

Pure Country: Una canzone nel cuore – trama del film in onda su Canale 5

Le protagoniste della trama raccontata sono Ada e Piper Spencer, due liceali che vivono in un piccolo centro rurale del Tennessee. Insieme a loro la madre vedova Elizabeth e la nonna Meemaw.

Le due sorelle hanno un sogno nel cassetto: riuscire a diventare cantanti famose e potersi esibire sui palcoscenici di tutta Nashville. La madre non parla mai alle figlie del marito e quindi loro padre che non hanno mai conosciuto. Un giorno trovano una lettera appartenuta proprio al padre.

Vengono a sapere così che il genitore era un Marine morto in Iraq molti anni prima. Decidono allora di scoprire qualcosa in più sul padre senza farne parola con la madre.

Si mettono dunque in viaggio e attraversano tutto il Tennessee giungendo fino a Nashville. Alla madre hanno detto che si recavano nella vicina fattoria di un’amica dove si sarebbero trattenute per qualche tempo.

Nel loro viaggio incontrano un veterano della guerra in Iraq che racconta loro di aver conosciuto il padre nel 2004. Un altro amico del genitore ha combattuto la guerra in Corea ed era un musicista abbastanza noto. Da quest’ultimo vengono a sapere il padre era stato anche lui un musicista di musica country. Decidono allora di proseguire per Nashville dove incontrano Declan.

Il finale del film

Nella parte finale del film Declan aiuta le due ragazze a conoscere la produttrice musicale con cui il padre aveva scritto e registrato le sue canzoni. Quando viene chiesto ad Ada e Piper di intonare qualche brano la produttrice le invita a tornare per registrare qualche canzone.

Intanto la madre ha scoperto la bugia delle figlie. Ma le ragazze la accusano di non aver mai detto loro la verità sia sulla carriera musicale che su quella militare del padre. É la nonna a svelare la verità alle due nipoti.

Alla fine però le due ragazze riusciranno a cantare alcune canzoni del padre. E lo faranno in compagnia di Willie Nelson.

Pure Country: Una canzone nel cuore – il cast completo

Di seguito il cast del film Pure Country: Una canzone nel cuore e i rispettivi personaggi interpretati