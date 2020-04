Il cane pompiere film Rai 2

Rai 2 propone oggi il film dal titolo Il cane pompiere. Si tratta di una pellicola della durata di un’ora e cinquanta minuti, di genere commedia con inserzione di elementi che lo fanno somigliare ad una bella favola buonista. La produzione è tra Germania e Canada e la visione è allargata ad un pubblico trasversale con la presenza di minori. La storia raccontata, infatti, promuove sentimenti di amore per gli animali ed un messaggio positivo.

Il cane pompiere film – cast, attori, regia, riprese, location

Gli attori che prendono parte al film Il cane pompiere sono: Josh Hutcherson, Bruce Greenwood (The Resident), Bill Nunn, Scotch Ellis Loring, Mayte Garcia. La regia è di Todd Holland.

Le riprese si sono svolte tutte in Canada, in particolare a Toronto nell’Ontario. Molte scene sono state girate in una vera caserma dei pompieri. Il titolo originale della pellicola e Firehouse dog.

La colonna sonora è The Envy ed è stata scritta da Melissa Ritter e Doug DeAngelis.

La storia è una riproposizione in chiave da commedia del noto telefilm Rex. Le imprese del protagonista sono così spettacolari che molti telespettatori le hanno ritenute frutto della tecnologia.

Il cane pompiere – trama del film in onda su Rai 2

La trama raccontata ha come protagonista un singolare quattrozampe, Rexxx. Considerato una vera e propria star canina di Hollywood è molto amata da tutti. Il cane è conosciuto per le abilità atletiche molto sviluppate e per il suo comportamento da diva.E’ abituato al lusso ed al benessere e ad essere coccolato.

Un giorno, però, tutto questo finisce. Infatti Rexxx, durante le riprese di uno spot pubblicitario, si smarrisce e non riesce a trovare la strada per tornare dai suoi padroni. Dopo aver a lungo camminato senza risultato, arriva in una piccola caserma di vigili del fuoco che si trova in una cittadina a lui sconosciuta.

Lontano dal suo ambiente, il cane assume l’aspetto di un randagio e finisce, così, nella mire degli accalappiacani che gli danno una caccia spietata. Per fortuna, le sue strabilianti qualità atletiche riescono sempre a salvargli la vita. E ad assicurargli la libertà.

Il finale del film

Rexxx nella parte finale del film è costretto ad adattarsi ad una vita differente e molto umile. Un giorno, incontra Shane Fahey, figlio dodicenne del capitano della squadra dei pompieri il cui nome è Dogpatch.

La sua simpatia lo trasforma ben presto nella mascotte della caserma. Rexxx finalmente si sente di nuovo amato e riesce così a superare la solitudine e la tristezza in cui si trovava.

Ma non basta. Rexxx mette a disposizione le sue doti atletiche per aiutare i pompieri durante le operazioni di salvataggio. Riesce a dare un contributo determinante. E così i componenti della Dogpatch riconquistano un posto di prestigio tra le unità dei pompieri della città.

Infine, il simpatico quattrozampe, con la sua affettuosità riesce anche a far ritrovare l’armonia fra Shane e suo padre.Da tempo i due non riuscivano ad avere un rapporto familiare e si evitavano.