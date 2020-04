Ricetta d'amore film La5

Ricetta d’amore è il titolo del film tv proposto da La5. Le atmosfere sono romantiche, da commedia sentimentale. La durata è di un’ora e 30 minuti, la produzione è statunitense.

Il film precedentemente è stato trasmesso anche da Canale 5. È andato in onda l’ultima volta a settembre 2019.

Ricetta d’amore film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di David Mackay. Le riprese si sono svolte in parte negli Stati Uniti e in parte a Vancouver, nella regione della British Columbia in Canada.

La produzione è della Hallmark Channel che ha mandato in onda per la prima volta il film sui suoi canali televisivi. I protagonisti sono Taylor Cole nel ruolo di Nina Jones e Andrew W. Walker nel ruolo di Clay Hart.

Il titolo originale è Appetite for Love.

Il film fa parte di un ciclo di cinque tv-movie proposti da Hallmark Channel con il titolo Countdown to Valentine’s Day. La colonna sonora è scritta da Lonny Ray che ne è anche l’interprete. Il titolo della canzone principale è Back To My Old Friends.

Ricetta d’amore – trama del film in onda su La5

Il film tv ha come protagonista Mina Jones, una giovane donna che ha puntato tutto sulla propria carriera. È fidanzata con un giovane, altrettanto in carriera, ed ha pianificato la sua vita nei minimi particolari.

Mina Jones lavora alla International Corporate Brad. Un giorno riceve dal suo capo un incarico particolare. Dovrà recarsi nella sua città natale nel Tennessee e convincere un vecchio proprietario a vendere il ristorante che gestisce e un ampio appezzamento intorno al locale stesso.

Mina non accetta volentieri l’incarico ma deve necessariamente obbedire al proprio capo. Inizia così a documentarsi sul locale che dovrebbe acquistare a nome della società e soprattutto sul vecchio proprietario sempre restio alla vendita.

Quando arriva sul posto Mina Jones si trova dinanzi ad una realtà inaspettata. Il ristorante in questione, con tutto il terreno circostante, è diventato di proprietà del suo ex fidanzato Clay.

Il finale del film

È nella parte finale del film che si svolgono gli eventi più interessanti. Il primo gesto che compie Mina Jones è di recarsi da Clay. Comincia ad avere nei riguardi del suo ex fidanzato un atteggiamento ostile che è completamente ricambiato.

Mina non rievoca assolutamente i tempi passati e cerca soprattutto di non ricordare l’epoca in cui formavano una coppia. Lo stesso vale per Clay e tra i due protagonisti inizia una schermaglia senza fine.

L’incomprensione cresce di giorno in giorno. Mentre Mina cerca di intavolare sempre nuovi negoziati, Clay è pronto a rigettarli tutti.

Ma comportandosi in questo modo devono trascorrere sempre più tempo insieme. E così tra una lite e l’altra, tra un diverbio e qualche parola di troppo, i due finiscono per cambiare idea. E la conclusione non può essere che una: Mina e Clay finiscono per innamorarsi nuovamente.

Mina scopre la bellezza del posto e l’assurdità di trasformare paesaggi così belli in business commerciali.

Ricetta d’amore film – il cast completo

Di seguito il cast del film Ricetta d’amore e i rispettivi personaggi interpretati