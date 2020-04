Serenità apparente film Tv8

Tv8 trasmette oggi il film dal titolo Serenità apparente. La pellicola ha la durata di un’ora e 30 minuti, è una produzione statunitense del 2018. Le atmosfere sono da thriller e l’argomento affrontato è estremamente delicato. Per cui la visione è sconsigliata ad un pubblico di minori anche accompagnati da un adulto.

Serenità apparente film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Ben Meyerson. I protagonisti principali sono Sara Lindt nel ruolo di Stephanie madre single e Jenson padre single interpretato da Rob Derringer.

Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti. Il titolo originale è Eve of Abduction che tradotto letteralmente in italiano significa La vigilia del rapimento.

La produzione è della Cartel Pictures.

Serenità apparente film – trama del film in onda su Tv8

La trama del film tv ha come protagonista Stephanie, una madre single, che incontra un affascinante padre di famiglia Jameson, anche lui single. Tra i due scoppia una simpatia a prima vista che li fa decidere a sposarsi ed a formare una famiglia allargata.

Dopo il matrimonio la vita di Stephanie sembra finalmente aver preso la direzione giusta. I primi tempi sono sereni e Jameson si mostra sempre molto innamorato. Inoltre si comporta come perfetto genitore sia per suo figlio, sia per la figlia di Stephanie.

Un giorno però la serenità faticosamente conquistata viene interrotta di colpo. Stephanie comincia a ricevere lettere ricattatorie. Lo sconosciuto mittente, in ogni missiva che le scrive, le ordina di lasciare immediatamente il marito altrimenti la vita della figlia sarà messa in pericolo.

Inizialmente Stephanie non prende con la dovuta serietà questi messaggi. Un giorno però accade un evento sconvolgente.

Il finale del film

Nella parte finale del film le minacce fatte a Stephanie attraverso le lettere diventano purtroppo reali. Infatti Caitlin la figlia della protagonista, viene effettivamente rapita. E per la mamma si apre un vero e proprio periodo di incubo. Non si riescono infatti a capire i motivi per i quali Caitlin sia stata rapita e perchè la madre dovrebbe abbandonare Jameson.

Stephanie inizia ad indagare da sola. Ma presto si uniscono a lei il figlio del nuovo compagno e il suo ex marito, padre di Caitlin. In questo modo si comincia ad indagare sulla vera natura del ricattatore. E soprattutto si tenta di scoprire dove sia nascosta Caitlin.

Inizia un percorso molto difficile è pieno di sofferenze per Stephanie che dovrà salvare non solo la vita della figlia, ma anche la propria.

Alla fine, come accade sempre, il colpevole è molto più vicino di quanto si creda.

Serenità apparente – il cast completo

Di seguito il cast del film Serenità apparente e i rispettivi personaggi interpretati