La prima serata di Rai 1 è occupata questa sera dal film Belle e Sébastien 3: Amici per sempre. Si tratta dell’ultimo capitolo nella saga del piccolo Sébastien e della sua amatissima quattro zampe Belle.

La pellicola è datata 2018, è una produzione francese della durata di un’ora e 40 minuti. Il genere è avventura come già i due precedenti film tv che avevano avuto sempre come protagonista il piccolo Sébastien e la sua Belle. Ricordiamo che la saga è composta da Belle e Sébastien arrivato nelle sale cinematografiche nel 2013 e Belle e Sébastien – l’avventura continua datato 2015.

Belle e Sébastien 3: Amici per sempre – regia, protagonisti, dove è girato

Il film è diretto da Clovis Cornillac. Protagonista principale è il piccolo Sébastien, interpretato da Félix Bossuet, e il suo inseparabile cane Belle. Una curiosità: per scegliere il ragazzino che avrebbe interpretato il protagonista sono stati visionati ben 2400 giovani coetanei.

Le riprese si sono svolte in Francia, in particolare sulle Alpi francesi tra paesaggi di bellezza mozzafiato.

La produzione è della Radar Films in collaborazione con Epithète Films e Gaumont. I tre film sono ispirati al romanzo Belle e Sébastien scritto da Cécile Aubry, una attrice francese che nel 1975 abbandonò il palcoscenico per dedicarsi alla letteratura.

Belle e Sébastien 3: Amici per sempre – trama del film in onda su Rai 1

Protagonista anche del terzo ed ultimo capitolo è il piccolo Sébastien che si è affezionato sempre di più alla sua Belle. Sébastien è diventato oramai adolescente. Ma vive ancora nel piccolo villaggio di Saint Martin insieme a tutta la famiglia e naturalmente a Belle.

Tra il ragazzino e il quattro zampe l’amicizia si è rafforzata ancora di più. Infatti Belle è diventata madre e sono arrivati tre splendidi cuccioli. È proprio Sébastien a prendersene cura e la loro quotidianità è sempre più scandita dai magnifici paesaggi di montagna dei Pirenei.

Una sera a casa del nonno ascolta involontariamente una conversazione tra suo padre e Angelina. I due, che si sono da poco sposati, hanno intenzione di abbandonare la Francia e di trasferirsi in Canada.

Il finale del film

Nella parte finale del film Sébastien diventa sempre più amareggiato. Infatti non vuole abbandonare la vita di montagna perché è vissuto in quegli ambienti. Ma soprattutto gli dispiacerebbe lasciare il nonno César che invece gli dice di partire. In questo modo infatti potrebbe scoprire un’altra parte della vita che ancora non conosce essendo vissuto sempre tra le montagne.

Come se non bastasse il piccolo Sébastien riceve una ulteriore cattiva notizia. Un giorno infatti si presenta il presunto vecchio proprietario di Belle, il signor Joseph, che vuole riprendersi il suo cane. Se Sébastien e César non dovessero accettare di restituirgli il cane, lui è disposto ad andare fino in fondo. Le minacce sono evidenti. Ma non per questo Sébastien si fa scoraggiare.

Lotterà insieme al nonno per difendere le sue origini, ma soprattutto per non abbandonare la sua amica del cuore Belle.

Con questo ultimo capitolo si conclude la saga di Belle e Sébastien.

Belle e Sébastien 3: Amici per sempre – il cast completo

Di seguito il cast del film Belle e Sébastien 3: Amici per sempre e i rispettivi personaggi interpretati