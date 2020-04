Rai 2 propone alle ore 14:00 il film tv dal titolo Le indagini di Hailey Dean: Eredità mortale. L’appuntamento è anche sul canale 502 per la visione in alta definizione. La pellicola contiene atmosfere drammatiche con incursioni poliziesche caratteristiche del genere giallo. La durata della pellicola è di un’ora e 30 minuti. La produzione è statunitense.

La visione, per i minori, deve essere accompagnata dalla presenza di un adulto.

Le indagini di Hailey Dean: Eredità mortale – cast, regia, attori, riprese, location

Nel cast del tv movie Le indagini di Hailey Dean: Eredità mortale recitano gli attori: Kellie Martin (Un’amara verità), Giacomo Baessato, Matthew MacCaull, Viv Leacock, Nancy Grace, Jim Thorburn, Michelle Harrison, Peter Bryant. La regia è di Terry Ingram.

Le riprese si sono svolte a Vancouver nella regione della British Columbia in Canada.La produzione è della Hailey Dean Tow Films. Una curiosità: La receptionist dell’ufficio dell’agente immobiliare è Nancy Grace, autrice della serie Hailey Dean Mysteries da cui sono tratti i film per il piccolo schermo. Il titolo originale della serie è Hailey Dean Mystery: Deadly Estate.

La distribuzione è della Hollmark Channel.

Le indagini di Hailey Dean: Eredità mortale – trama del film in onda su Rai 2

La trama ha come protagonista Hailey Dean, ex pubblico ministero che ha cambiato radicalmente la sua vita ed è divenuta terapista. Ciononostante non ha mai dimenticato la sua prima professione.

Sembra, infatti, che Hailey sia perennemente inseguita da casi di cronaca nera dei quali non può fare a meno di occuparsi. Un giorno decide di aiutare la sua amica Pam (Michelle Harrison) che sta cercando di vendere la tenuta di famiglia. Ma, improvvisamente la giovane donna scompare senza lasciare tracce.

La Dean, però, che conosce molto bene l’amica, sa che non si sarebbe mai allontanata senza avvertire i parenti e soprattutto lei. La situazione i complica quando accade un altro evento drammatico che insospettisce ancora di più l’ex Pm. Il fidanzato di Pam resta vittima di un pericoloso incidente stradale.

Il finale del film

Nella parte finale del film accadono altri eventi singolari che sembrano far parte di un vero e proprio mosaico. Ma i tasselli da ricomporre ancora sfuggono alla Dean.

Il fatto più drammatico la interessa personalmente. Infatti il dottor Jonas McClellan (Matthew MacCaull), l’uomo che la Dean sta frequentando da qualche tempo, improvvisamente si ammala. In particolare inizia ad avvertire i chiari sintomi di un avvelenamento.

Troppe circostanze significative. E la Dean inizia a pensare che gli ultimi eventi accaduti possano avere un filo rosso che li unisce.

Sa che deve indagare e cercare di risolvere il caso prima che sia troppo tardi.