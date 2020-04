Domenica 19 aprile, a partire dalle 20.30 su La7, Massimo Giletti conduce una nuova puntata di Non è l’arena.

Il giornalista affronta nuovamente l’emergenza sanitaria ed economica causata dal Coronavirus. Dopo le inchieste sulla cattiva gestione degli ospedali e sulle strutture abbandonate, stavolta Giletti si occupa anche di case di riposo e di Rsa. In alcune gli anziani non autosufficienti sono stati letteralmente abbandonati.

Sul fronte economico si prevede una crisi più grave di quella risalente al 2008. Ed il Governo sta valutando di iniziare a breve con la Fase 2. Ossia la riapertura graduale delle attività commerciali per far ripartire il Paese.

Non è l’arena 19 aprile – Ospite Matteo Salvini

Il conduttore ospita, in collegamento, il leader della Lega Matteo Salvini per analizzare gli scenari che si prospettano sul fronte della politica interna ed internazionale. Quali potrebbero essere le ripercussioni economiche conseguenze del fermo delle attività commerciali a causa del Covid -19?

L’Europa, che aveva sottovalutato la pericolosità e la facilità di trasmissione del virus, ha dovuto fare i conti con un numero cospicuo di casi positivi al coronavirus. E tre giorni fa la Presidente della Commissione Ue, Ursula Von Der Leyen, durante l’intervento al Parlamento Europeo ha chiesto scusa all’Italia per aver inizialmente ignorato la sua richiesta d’aiuto.

Oltre Salvini, il conduttore ospita Audenzo Rizzuto per raccontare la storia del padre, direttore del Parco archeologico di Siracusa, deceduto il 23 marzo, dopo una lunga agonia a causa del virus. Tale caso di malasanità è finito al centro di un’ inchiesta della Procura della Repubblica.

Non è l’arena – La fase 2 dell’emergenza Coronavirus

Il Governo Conte sta valutando di dare il via alla Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, per riaprire i negozi in modo graduale e per permettere di far ripartire l’economia del nostro Paese. Ma i pareri sui tempi e sulle modalità sono ancora discordanti. Nonostante il Governo abbia già dato alcune direttive, le Regioni vorrebbero muoversi autonomamente.

Su tale argomento Massimo Giletti apre il dibattito con Annalisa Chirico,Lapo Elkann, Lapo Elkann, Giuseppe Ghisolfi. Presenti anche Peter Gomez, Alessandro Sallusti, Luca Telese e Gessica Costanzo.

Inoltre le restrizioni imposte dal Governo l’11 marzo hanno radicalmente cambiato lo stile di vita degli italiani. Da più di un mese stanno rinunciando alla propria libertà personale per la sicurezza collettiva.

Su tale tema si confrontano Alessandro Cecchi Paone e Vittorio Sgarbi. Il critico d’arte è favorevole alla riapertura dei luoghi di cultura, come i musei.

Non è l’arena 19 aprile – Gli anziani abbandonati nelle RSA

Danilo Lupo si occupa della Residenza La Fontanella, una delle RSA di Soleto, in provincia di Lecce. Nel mese di marzo all’interno della struttura si è registrata una drammatica diffusione del Covid 19.

Tra le 90 persone presenti, almeno 70 sono risultate positive al virus. Il bilancio, provvisorio, è di 12 morti. E gli operatori sanitari hanno scelto di non andare più a lavorare. Le numerose segnalazioni giunte dai famigliari dei ricoverati hanno dato il via alle indagini. E così il personale della struttura è attualmente indagato per abbandono di incapaci.

Gli operatori della ASL, visitando la Residenza, hanno assistito ad una scena drammatica. Le stanze erano maleodoranti e gli anziani non venivano cambiati da giorni. Oltre alla mancanza di assistenza e di cure, quando il personale sanitario faceva trasferire alcuni ospiti in ospedale per complicazioni cliniche, non provvedevano ad informare i parenti. I famigliari quindi erano ignari del reale stato di salute dei propri cari.

Episodi del genere non si verificano solo al Sud ma anche al Nord. Le telecamere di Non è l’Arena sono arrivate anche nel settentrione per documentare in quale stato versano le Rsa.

Il conduttore non si occupa solo degli scandali delle residenze socio assistenziali ma prosegue con le inchieste sugli sprechi della sanità e sulle strutture sanitarie abbandonate che potrebbero essere impiegate per far fronte all’emergenza sanitaria.

Giletti ne discute con Nunzia De Girolamo, Alessandro Cecchi Paone, Giuseppe Serravezza,Jasmine Cristallo e Pier Paolo Sileri.