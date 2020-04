Inga lindstrom Una scintilla d'amore La5

Il film tv proposto oggi da La5 ha per titolo Inga Lindstrom: Una scintilla d’amore. La pellicola fa parte di un ciclo realizzato per il piccolo schermo e basato sui romanzi di Christiane Sadlo, nota con lo pseudonimo di Inga Lindström, una sceneggiatrice, scrittrice e giornalista tedesca. Il genere della storia raccontata è romantico – sentimentale. La durata è di un’ora e trenta minuti.

La produzione è tedesca. La visione è aperta ad un pubblico che include anche la presenza di minori.

Inga Lindstrom: Una scintilla d’amore – regia, protagonisti, dove è girato

La regia di Una scintilla d’amore è formata da Udo Witte. La protagonista è Sofia Bennert interpretata da Marie Zielcke. Il principale personaggio maschile della storia è Paul Anderson a cui dà il volto Mehdi Nebbou.

Le riprese si sono svolte tra la Germania e Ålesund un comune della Norvegia situato nella contea di Møre og Romsdal. È un porto molto importante a 236 km a nord di Bergen ma lontano dal frastuono dei grandi centri metropolitani.

Inga Lindstrom: Una scintilla d’amore – trama del film in onda su Rai 2

La trama del film è incentrata su Sofia Bennert. La giovane donna si trasferisce da New York, dove aveva pianificato la propria esistenza, in piccolo centro della Norvegia dove si trova la fattoria del marito, l’agricoltore Björn. E’ una scelta fatta per amore che, presto, porterà Sofia in una direzione inaspettata. Nel suo nuovo lavoro Sofia è molto attenta all’ambiente ed alla cura dei prodotti. E per rincorrere i suoi ideali, spesso, si rende invisa agli abitanti del luogo.

Inoltre il suo rapporto con la suocera non è dei migliori. La donna la considera troppo emancipata e non rispettosa delle regole della loro comunità. Vi si aggiunga che, una notte, il marito scompare improvvisamente. E un incendio di vastissime proporzioni sta interessando la fattoria. Bisogna spegnerlo immediatamente per non perdere tutto.

Sofia, però, non sa come agire. E chiede aiuto. A venirle in soccorso è Paul Anderson di cui non conosce l’identità. Ma il suo aiuto si rivela determinante per salvare quanto possibile della fattoria.

Il finale del film

Nella parte finale del film i telespettatori conoscono Paul Anderson. E’ un ex tenore di opera lirica, molto noto. Purtroppo rischia di perdere la propria voce in seguito ad una serie di drammatiche circostanze. E si è rifugiato nel piccolo centro norvegese per un periodo di riposo.

Tra Sofia e Paul nasce un’amicizia che, molto presto va ben oltre la riconoscenza per aver spento l’incendio. Anderson, inoltre, che lentamente sta recuperando la propria voce, decide di fermarsi e di fondare un coro al femminile con scopi solidali.

Il finale è imprevedibile. Sofia dovrà scegliere tra il suo passato sentimentale ed il presente.

Inga Lindstrom: Una scintilla d’amore – il cast completo

Di seguito il cast del film Inga Lindstrom: Una scintilla d’amore e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori