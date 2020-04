Questa sera sabato 25 aprile, Canale 5 manda in onda, in replica, un’altra puntata di Ciao Darwin 8. A sfidarsi sono i Davide capitanati dal judoka Fabio Basile e i Golia guidati dall’ex pallavolista Luigi Mastrangelo.

Di seguito vi riproponiamo la diretta della puntata, andata in onda il 19 aprile 2019.

Le prove affrontate dai concorrenti.

Inizia la puntata con il corpo di ballo e la canzone, etichetta dello show, “siamo tutti matti”.

Paolo Bonolis presenta la sfida “biblica”: Davide vs Golia. Il popolo dei Davide è capitanato dal campione di judo Basile, quello dei Golia dal pallavolista Mastrangelo.

Segue il momento più atteso dal pubblico, l’entrata di Madre Natura. Si tratta di Sara Croce, un volto già conosciuto per la sua partecipazione a Miss Italia.

Ciao Darwin 8 replica 25 aprile – Luca Laurenti imita Donald Trump

L’entrata di Laurenti è come sempre irriverente con una parodia di Donald Trump.

“La velocità batte la forza” questo il motto dei Davide, la loro colonna sonora è Speedy Gonzales.

In risposta l’inno dei Golia è Il più grande spettacolo dopo il big bang, un successo di Jovanotti.

Vincono i Golia.

Ciao Darwin 8 replica 25 aprile – il genodrome

Prima del “Genodrome” un siparietto di Laurenti. Un pilota deceduto in un incidente importuna dall’aldilà il conduttore.

Parte il mondo dei Davide, il gruppo con qualche difficoltà riesce a concludere la prova.

É ora il turno degli “alti”. Bonolis scherza sugli atteggiamenti molesti dei concorrenti.

Mancano 30 secondi e una ragazza della squadra si rifiuta di salire sui rulli.

Con 80 punti il mondo dei Golia rimane in vantaggio.

Ciao Darwin 8 replica 25 aprile – La macchina del tempo

Entra in gioco la “Macchina del tempo”, con Madre Natura a scegliere i concorrenti che attraversano lo spazio tempo.

I rappresentanti delle squadre sbarcano nel mondo delle donne.

La prima domanda è il nome delle donne del film dei 007: le bond girl. Daniele, per i Davide risponde correttamente.

Nell’Antico Egitto Bonolis chiede chi è Cleopatra, come si chiama il sovrano dell’Egitto ed infine come si chiamano i segni della scrittura egizia. Per rispondere i concorrenti devono correre nei sarcofagi ed il primo ad arrivare avrà la precedenza. Film: Catwoman, Sharon Stone e Miss Seymour . Non mancano le gaffe dei due concorrenti, soprattutto di Davide, troppo distratto dalla bellezza delle attrici.

Il prossimo gioco consiste nello scoppiare tutti i palloncini sparsi sul pavimento.

I partecipanti arrivano davanti a tre regine. La prima domanda riguarda la morte della Regina Maria Antonietta, la seconda la Principessa Leyla, personaggio di Star Wars, ed infine una domanda sull’inno inglese e la Regina Elisabetta.

La macchina del tempo prosegue con il gioco dei stivaloni neri. I due infilati in un sacco nero devono saltare per recuperare dei gioielli. I concorrenti si spostano sull’ultimo set, quello di Adamo ed Eva. Qui si devono cimentare in un gioco che prevede solo l’uso della bocca. Vince chi riesce a mettere più mele nella ciotola dell’avversario.

Il rientro in studio si fa con delle piccole biciclette rosa, sulle note di “Barbie Girl”.

Vincono i Davide, che passano in vantaggio con 402 voti, a separarli solo 4 voti.

È ora il turno de “Le ragioni”. Iniziano i capitani Basile e Mastrangelo.

Seguono i concorrenti estratti uno alla volta da Madre Natura.

Un dibattito decisamente sterile che porta i Davide in netto vantaggio con 533 punti.

La prova coraggio

Protagonista de “La prova di coraggio” è la pratica dell’agopuntura.

La concorrente dei Davide sopporta molto bene il dolore, anche quando le vengono messi gli aghi sul viso. La prova è accompagnata dalle simpatiche incomprensioni tra Bonolis e i due operatori cinesi. La ragazza dei Golia è più sofferente, ma porta comunque a termine la prova.

La sfida viene vinta dai Golia che tornano in vantaggio.

Si passa alla seconda parte del programma con il “Defilè”. Davide e Golia sfilano con i loro look da giorno, da sera, da discoteca e infine con l’intimo.

La prova è la più attesa dal pubblico, molto coinvolto soprattutto nell’ultima parte della sfilata, con applausi energici e sguardi lascivi.

Luigi Mastrangelo e Fabio Basile sfilano in intimo uomo.

Con 119 punti conquistati i Davide tornano in vantaggio.

Torna Nino – il cassonetto pieno di spazzatura televisiva – insieme a Laurenti, Il secchione, più pesante del solito, viene trascinato a fatica dal comico, e Bonolis, nel tentativo di aiutarlo, viene spinto fuori dallo studio.

I Golia iniziano l’ultima prova, quella dei “Cilindroni” con una tacca d’acqua nel box a causa dello svantaggio accumulato nel corso della puntata.

Finisce questa gara di “alti e bassi”, vincono i Davide.

La sesta puntata di Ciao Darwin 8 – Terre desolate finisce così. L’appuntamento è per la prossima settimana.