Piano perfetto film Tv8

Il film proposto oggi da Tv8 ha per titolo Piano perfetto. La pellicola è di genere thriller con scene ad alto tasso di adrenalina. La durata è di un’ora e 30 minuti

La produzione è canadese e risale al 2010. La visione è consigliata ad un pubblico adulto. Inoltre per l’alta definizione ci si può sintonizzare sul canale 508.

Piano perfetto film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Tristan Dubois. Protagonisti principali sono Emily Rose che interpreta Lauren Baker e Lucas Bryant nel doppio ruolo di Sean e di Keenan Blake.

Le riprese si sono svolte a Montreal in Canada nella provincia del Quebec. La produzione è della Incendo Productions in collaborazione con la Incendo Equity Production. Il titolo originale è Perfect Plan.

Una curiosità: i due personaggi principali hanno recitato entrambi nella serie SyFy Heaven.

Piano perfetto – trama del film in onda su Tv8

La trama nel film ha come protagonista Lauren Baker, una giovane e bella agente immobiliare. Il settore però delle vendite e degli acquisti di appartamenti sta attraversando una grave crisi. Ciononostante alla Baker capita una occasione davvero imperdibile. Deve vendere una villa esclusiva nell’altrettanto esclusiva zona della Golden Coast a Chicago.

La giovane immobiliarista cerca di trovare al più presto un acquirente che possa pagare in denaro sonante come è stato chiesto da coloro che vogliono vendere.

In effetti la villa appartiene a due anziani genitori che l’hanno lasciata agli unici due figli, un fratello e una sorella. Sono loro ad aver ingaggiato Lauren Baker e ad aver chiesto che l’affare si concludesse nel minor tempo possibile con pagamento in contanti.

La felicità dell’agente immobiliare però viene presto spezzata. Infatti i due venditori non sono i proprietari legittimi nella villa che nel frattempo vengono uccisi in circostanze misteriose. L’uomo e la donna incontrati da Lauren Baker erano in effetti dei truffatori. Il loro fine era di impossessarsi dell’ingente quantità di denaro derivante dalla vendita della villa.

Il finale del film

Nella parte finale del film Lauren Baker si trova in uno stato di grande prostrazione psicologica. La giovane agente immobiliare infatti non solo è stata truffata, ma addirittura è stata utilizzata come copertura per un duplice omicidio.

A questo punto sarà lei stessa a voler ristabilire presto la verità su quanto è accaduto. Inizia ad indagare per scoprire chi l’ha ingannata in una maniera così drammatica e soprattutto per quale motivo.

La realtà con la quale dovrà fare i conti è davvero inaspettata.

Piano perfetto – il cast completo

Di seguito il cast del film Piano perfetto e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori