Il film proposto questa sera da Rai 2 in seconda serata ha per titolo Made in China Napoletano. Si tratta di una commedia surreale basata sul rapporto tra negozianti partenopei e cinesi costretti a convivere l’uno di fronte all’altro.

La pellicola ha la durata di un’ora e 40 minuti, è una produzione italiana data 2017 anno in cui è arrivata nelle sale cinematografiche del nostro paese. Le musiche sono di Marco Werba compositore nato in Spagna ma vissuto in Italia.

Made in China Napoletano – regia, protagonisti, dove è girato

La regia del film è di Simone Schettino che è anche attore, nel ruolo di Vittorio Capece, e sceneggiatore. Tra gli altri protagonisti Tosca d’Aquino che interpreta la moglie di Vittorio, Patrizia Capece. Nel cast anche Maurizio Mattioli, il direttore della Banca Rella.

Le riprese si sono svolte tutte in Campania tra Napoli, Salerno e la cittadina di Angri nei pressi di Pompei. La produzione è della Arturo and Mario Production in collaborazione con la Golden Production. C’è anche un altro titolo con cui il film è conosciuto ed è il seguente: Made in China Napoletano – vero falso originale.

Made in China Napoletano – trama del film in onda su Rai 2

Protagonista della trama raccontata è Vittorio Capece, proprietario di un negozio di giocattoli dell’area Vesuviana. Gli affari ultimamente sono in crisi. Capece risente della concorrenza di Pask li, un cinese che ha affittato un negozio di fronte al suo e vende giocattoli a prezzo inferiore e per di più senza rilasciare scontrini.

Quando è sull’orlo del fallimento Capece si rivolge alla Banca Rella (parodia della più nota Banca Sella). Purtroppo gli viene negato il prestito richiesto. Non gli resta che rivolgersi allo zio Antonio, contrabbandiere di vecchia data che propone al nipote di lavorare con lui e di inserirlo nel suo giro d’affari.

Vittorio però è un uomo onesto e rifiuta subito l’incarico. Purtroppo gli affari per lui vanno sempre peggio. Il rivale cinese gli ha portato via quasi tutti i clienti. Ed allora Capece, visto che con la legalità non è mai riuscito ad ottenere un aiuto, progetta un colpo insieme ad alcuni amici.

Si tratta di svuotare la cassaforte di Pask li per impossessarsi di tutto l’incasso e finalmente avere la rivincita sognata. Ma la sua improbabile banda di amici fa fallire il piano. Infatti i componenti sono un commercialista inadatto al suo ruolo, due anziani che parlano solo con proverbi del tutto sconclusionati, e un giovane che non ha mai lavorato in vita sua e pensa soltanto a mangiare.

Il finale del film

Nella parte finale del film, purtroppo Vittorio Capece si trova dinanzi ad una realtà mai immaginata. Innanzitutto il colpo fallisce e lui, cadendo dalle scale, sbatte la testa e resta in coma per 4 anni. Quando finalmente si risveglia trova una situazione peggiore di quella che aveva lasciato. Infatti a causa di una gravissima crisi economica che aveva coinvolto l’Europa e molti altri paesi, la Cina è diventata il traino dell’economia mondiale.

Il primo gesto compiuto dalla superpotenza era stato mettere al bando tutti i prodotti italiani, soprattutto quelli agroalimentari. Ma anche in questo caso Vittorio Capece non si arrende e farà di tutto per contrastare lo strapotere cinese. Si dedicherà infatti al contrabbando dei principali prodotti alimentari made in Italy. Tra questi la pasta, la mozzarella ed alcuni dolci caratteristici napoletani.

Il film vuole indurre una riflessione sulla paura e la rabbia cresciute in molti negozianti italiani a causa della crescita della presenza cinese.

Made in China Napoletano – il cast completo

Di seguito il cast del film Made in China Napoletano e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori