Chi ha ucciso mio marito film Rete 4

Ha per titolo Chi ha ucciso mio marito il film che Rete 4 propone nel daytime pomeridiano. La pellicola è di genere drammatico con molte atmosfere thriller.

La produzione è canadese, la durata è di un’ora e 30 minuti.

Chi ha ucciso mio marito? film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia del film è di David Winning. I protagonisti sono Andrea Bowen nel ruolo di Sophie Howell e Jim Thorburn che interpreta il dottor Douglas Howell. Altro personaggio femminile importante è Chloe Howell interpretata da Yasmeene Ball.

Le riprese si sono svolte tutte in Canada. La produzione è della Daro Film Distribution in collaborazione con la Odyssey Media. Il film è conosciuto in lingua originale con due titoli: Who Killed My Husband? e Under Fire.

Precedentemente la pellicola era stata trasmessa soltanto su Cine Sony, canale chiuso nel 2019 acquisito dal gruppo Mediaset e trasformato in Cine34.

Chi ha ucciso mio marito? – trama del film in onda su Rete 4

Protagonista della trama raccontata è Sophie Howell, una madre single rimasta recentemente vedova. Il marito poliziotto è rimasto ucciso durante una operazione, ma in circostanze mai chiarite.

La donna non ha ancora elaborato il lutto. Ha preso un periodo di aspettativa che sta vivendo con la figliastra Chloe, alla quale è molto legata. Dopo alcuni mesi Sophie, anche lei appartenente al corpo della polizia, decide di tornare al lavoro. Vorrebbe questa volta però avere il ruolo di investigatore sotto copertura. La figlia Chloe deve rassegnarsi al volere della madre.

E così la prima missione affidata a Sophie riguarda una truffa organizzata da una società tecnologica di nome Cybercash. L’intuizione della poliziotta la porta in tempi brevi a scoprire la chiave giusta per risolvere il caso. Ma a questo punto Sophie scopre che la figlia Chloe ha urgente bisogno di un intervento chirurgico. La sua situazione è drammatica. Le è stata scoperta una gravissima malattia che mette in pericolo la sua vita.

Il finale del film

Nella parte finale del film accade un altro fatto di cronaca che rende ancor più difficile il compito di Sophie. Infatti un giovane funzionario della Cybercash viene trovato ucciso. Inizialmente si pensa soltanto ad un incidente. Ma Sophie ricorda che l’uomo si era dichiarato disposto a collaborare con lei per portare alla luce il business criminale della società.

La poliziotta non demorde e continua ad indagare sul caso perché è convinta che, se riesce a risolverlo, potrà guadagnare la somma necessaria per affrontare l’intervento chirurgico di Chloe.

Ci sono però nuovi colpi di scena. Sophie avverte di essere in pericolo ed è certa che la stessa Chloe è minacciata di morte. Deve decidere a questo punto fin dove dovrà spingersi per salvare la vita della figlia.

Chi ha ucciso mio marito? – il cast completo

Di seguito il cast del film Chi ha ucciso mio marito? e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori