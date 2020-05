Inga Lindstrom Tango di mezza estate La5

Inga Lindstrom: Tango di mezza estate è il film tv che La5 trasmette questa sera. La pellicola è di genere sentimentale, una commedia romantica della durata di un’ora e trenta minuti. La produzione è tedesca. La visione è aperta ad un pubblico trasversale che comprende anche i minori.

Inga Lindstrom: Tango di mezza estate – regia, protagonisti, dove è girato

La pellicola è diretta da Peter Weissflog. Protagonista femminile della storia raccontata è Julia Helström interpretata da Elzemarieke de Vos. Il principale personaggio maschile è Henrik Lindberg al quale dà il volto l’attore Robert Seeliger.

Le riprese si sono svolte tutte in Svezia, in particolare a Stoccolma e in alcune piccole isole al largo della stessa Svezia. I paesaggi sono molto belli e suggestivi e fanno da cornice alla storia d’amore raccontata. Una vicenda che, in alcuni tratti, appare prevedibile e scontata. Ma che è piaciuta al pubblico amante del romanticismo e delle love story.

Il titolo originale è Inga Lindström. Zwei Arzte und die Liebe. Ricordiamo che il film fa parte del ciclo dedicato ai romanzi della scrittrice e giornalista tedesca Christiane Sadlo che firma i suoi libri con lo pseudonimo di Inga Lindström.

Inga Lindstrom: Tango di mezza estate – trama del film in onda su Rai 2

La protagonista della trama è Julia una giovane donna che vive a Stoccolma. Come ogni anno trascorre le ferie estive dalla zia Elsa, su una piccola e spettacolare isola al largo della Svezia. Qui Elsa gestisce un Bar – Cafè molto ben frequentato. Julia è fidanzata da tempo con Magnus il medico dell’isola. E, questa volta è particolarmente felice perchè sogna di trascorrere tutto il periodo di ferie in sua compagnia.

Solo qualche giorno dopo il suo arrivo, Magnus le comunica che deve seguire un corso di perfezionamento in Francia della durata di quattro settimane. Quindi è costretto a partire. La sua lontananza ha un effetto negativo su Julia. La giovane inizia a studiare con la zia un progetto di ampliamento del locale per superare la grande delusione.

Il finale del film

Nella parte finale del film, Julia, un giorno per caso conosce il dottor Henrik Lindberg. Tra i due nasce subito un’intesa immediata che la giovane cataloga come semplice amicizia. Invece, molto presto, si rivela un sentimento d’amore che le sconvolge certezze acquisite. Proprio mentre sta considerando tutta la sua vita futura, torna improvvisamente Magnus sull’isola. A questo punto Julia dovrà decidere tra ragione e sentimento. Ovvero scegliere di tornare dal fidanzato oppure lasciarsi trasportare dalla forza del nuovo amore.

Inga Lindstrom: Tango di mezza estate – il cast completo

