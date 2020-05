Il film commedia tratto dalla serie Sara e Marti va in onda sabato 9 maggio, su Rai Gulp (canale 42) alle 20.30. La serie, in onda tutti i giorni sullo stesso canale di Rai Ragazzi, racconta la storia delle due sorelle Sara e Marti.

Le due si trasferiscono, insieme al padre Valerio aspirante scrittore, da Londra a Bevagna, in Umbria. Mentre Marti condivide la scelta del padre, la sorella maggiore Sara è contraria al trasferimento. Ma entrambe riescono, alla fine, a integrarsi e conoscere nuovi amici.

Il film racconta una particolare vacanza trascorsa dalle due sorelle a Modica nella casa della zia Flavia. Qui la loro madre ha trascorso parte della sua infanzia. La durata del lungometraggio, arrivato nelle sale italiane il 14 marzo 2019, è 90 minuti.

Sara e Marti Rai Gulp – regia, protagonisti, location, dove è girato

Il regista di Sara e Marti il film è Emanuele Pisano, che dirige anche la serie tv dalla seconda stagione. Nei ruoli delle due giovani protagoniste ci sono Aurora Moroni (Sara) e Chiara del Francia (Marti).

La location principale del film è Modica, in Sicilia, dove Sara e Marti trascorrono la vacanza di fine estate a casa della zia Flavia. Alcune scene iniziali sono girate a Bevagna.

Il film è prodotto da Stand by Me e distribuito da The Walt Disney Company Italia. In origine, infatti, la prima TV della serie nel 2018 è andata in onda sul canale satellitare Disney Channel.

La colonna sonora è firmata da Giacomo Tovaioli, compositore di musiche di altre serie tv, tra le quali Blueside ed Emanuele Contis.

Sara e Marti Rai Gulp – trama del film

Siamo alla fine dell’estate. Sara e Marti sono a Bevagna. La prima sta preparando alcune sue esibizioni di canto e musica. La seconda accetta l’invito dei fratelli Catalano, loro amici, in partenza per la Sicilia. I due si sono iscritti ad un campo di orienteering. Una disciplina che insegna a orientarsi nella natura utilizzando solo cartine e una bussola. Per una singolare coincidenza, i due sono diretti a Modica, dove vive la zia Flavia.

Arrivata a Modica, Sara deve occuparsi, insieme ai fratelli Catalano, dei piccoli bambini frequentatori del campo di orienteering. Durante la prima escursione, Sara cade in un dirupo. Viene prontamente salvata da Saro, un misterioso e bellissimo ragazzo del luogo, discriminato dai suoi coetanei. Il padre è in carcere per un piccolo furto. Ma Sarà è convinta che si tratti solo di pregiudizi.

Nel frattempo, Marti raggiunge la sorella maggiore in Sicilia. Sara si avvicina sempre più a Saro e respinge le attenzioni di Luca, uno spocchioso ragazzo di Modica, che escogita un piano per vendicarsi. Distrae Saro mettendo in difficoltà Sara e Marti, certo che il giovane correrà in loro aiuto. Intanto, danneggia l’abitazione e il lavoro di un anno del ragazzo.

Il finale del film

Nella parte finale del film, Saro vorrebbe vendicarsi. Viene fermato da Sara che gli impedisce di macchiarsi di un’inutile violenza. La giovane ha un’idea migliore per ottenere giustizia e mostrare a tutti la vera personalità, buona e gentile di Saro.

Con un accorato discorso nella piazza principale di Modica, Sara smaschera Luca. Il padre del ragazzo impone quindi al figlio di scusarsi con Saro e di rimediare ai suoi errori. Ma Saro e Sara devono separarsi: la vacanza è giunta al termine e le due sorelle devono tornare a casa. Così, nel finale, i ragazzi si salutano commossi promettendosi di incontrasi ancora.

Sara e Marti Rai Gulp – il cast completo

Di seguito il cast del film Sara e Marti e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori