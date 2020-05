La scelta del cuore film Tv8

Ha per titolo La scelta del cuore il film che Tv 8 manda in onda nella giornata di oggi. La pellicola, della durata di un’ora e trenta minuti è di genere drammatico con incursioni sentimentali. La produzione è canadese.

La scelta del cuore film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia del film è firmata da Douglas Barr. Protagonista della storia raccontata è Genie Francis nel ruolo di Peyton MacGruber giornalista e scrittrice che cura una rubrica di consigli sentimentali. Altro personaggio femminile importante nell’economia della vicenda è Laci J Mailey che da il volto alla giovanissima Violet.

Le riprese si sono svolte a Ladysmith nella British Coumbia, in Canada, la città natale di Pamela Anderson.

La produzione è della Odyssey Networks in collaborazione con Muse Entertainment Enterprises.

La scelta del cuore film – trama del film in onda su Tv8

La trama ha come protagonista Peyton professionista che vive un periodo molto proficuo e felice della sua carriera. La donna cura una rubrica di consigli in rosa, molto nota e amata, dal titolo The Heart Healer. Nel momento in cui si svolge la storia, la Peyton è sposata da circa un anno. Ed ha appena dato alle stampe un libro con lo stesso titolo della sua rubrica la cui traduzione in italiano è Guaritrice di cuori.

La protagonista, inizia, insieme al suo consorte, il tour promozionale per pubblicizzare il libro. Appena la coppia arriva in un delizioso villaggio dello stato di Washington, un evento cambia il corso della vita dei due coniugi. Peyton, infatti, scopre che il marito King ha organizzato per lei una sorpresa: un weekend speciale per festeggiare il loro primo anniversario di nozze. E per l’occasione ha affittato un romantico villino.

Il finale del film

Nella parte finale del film torna in scena Violet che si era già vista di sfuggita all’inizio della pellicola. E’ una madre disperata di età molto giovane, malata ed è appena stata licenziata. Per questi motivi ha preso una decisione difficile: lasciare il bambino da qualcuno che possa prendersi cura di lui. Essendo una fan della Peyton, sceglie proprio lei e lascia accanto al piccolo solo un messaggio anonimo.

Ma la giornalista riesce a rintracciarla. E si fa spiegare la sua incresciosa situazione. Tra Violet e Peyton nasce una strana amicizia.

La scelta del cuore – il cast completo

Di seguito il cast del film La scelta del cuore e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori