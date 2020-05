Detto Fatto 11 maggio 2020, diretta prima puntata post Covid – 19

Oggi, alle ore 14 su Rai 2, Bianca Guaccero tornerà con la prima puntata di Detto Fatto post Covid – 19. Il programma aveva subito l’arresto forzato a causa dell’emergenza sanitaria e si era dovuto reinventare in versione social. Nelle scorse settimane Bianca ha infatti tenuto compagnia agli spettatori su Instagram con il format Pronto Detto Fatto. Oggi si torna invece in studio.

Detto Fatto, 11 maggio 2020, diretta della prima puntata post Covid – 19

Inizia il programma. Bianca Guaccero ci accoglie con un messaggio di speranza: “Questo è un mese che ricorderemo per sempre, perchè rappresenta una sorta di rinascita, la vostra voglia di riniziare a costruire e allora prima di cominciare la trasmissione volevo fare un ringraziamento dal profondo del cuore a tutti gli operatori sanitari, a tutti gli infermieri, gli addetti alle pulizie, i medici, anche tutti coloro che hanno lavorato nei supermercati, che sono stati comunque sempre aperti; tutti quelli che hanno lavorato nelle farmacie per garantirci i beni di prima necessità e a tutti coloro che hanno lavorato in prima linea in questa grande battaglia contro il Coronavirus. Mai come in questo momento mi sono accorta che sono veramente felice di regalarvi un sorriso, questo per me è un onore ed un onere”.

Detto Fatto, 11 maggio 2020, Stefano Bonomi e la tinta fai da te

Il primo tutor è l’hairstylist Stefano Bonomi. Oggi ci presenta un tutorial molto richiesto, spiegherà come si possono coprire i capelli bianchi. Ci sono due possibili strade: la prima è comprare una tinta professionale – creata dal nostro parrucchiere di fiducia – e l’altra è comprare una tinta al supermercato.

Interviene in collegamento Federica Benincà. L’influencer ha lanciato un SOS perchè durante la quarantena non ha potuto fare la tinta. Oggi, grazie all’aiuto di Bonomi, porrà rimedio.

Occorrente necessario: una bacinella in plastica o vetro, guanti, glicerina, cenere, pettine, spazzola, molettoni, dischetti di cotone, una bilancia da cucina.

Per proteggere cute, orecchie e collo da macchie di tinta si può applicare la glicerina o una crema idratante. Comporre la tinta nella bacinella (seguendo le indicazioni sulla scatola del prodotto) ed iniziare a stendere sulle radici con l’aiuto di un pennello.

Mentre si procede con il tutorial, Federica dà qualche consiglio per diventare una star del web: coltivare sé stessi e non cambiare per piacere alle persone.

Bonomi racconta invece di aver dato vita ad un’iniziativa solidale: andrà negli ospedali a fare un restyling ai medici che hanno duramente combattuto contro il Coronavirus.

Si torna al tutorial. Dividere la testa in 4 parti, 4 sezioni di capelli, e stendere la tinta ciocca per ciocca. Lasciare poi in posa tra i 30 ai 40 minuti. Una volta trascorso il tempo necessario, massaggiare con le mani il colore sulla cute. Con la cenere cercare di eliminare eventuali macchie sulla cute.

Bianca si collega con Carla Gozzi. “Mi sei mancata. Mi sento emozionata come quando sono tornata a settembre. Ti voglio ringraziare perchè sei stata con me in questo viaggio sui social” – le dice Bianca.