Addio fottuti musi verdi film Rai 4

Il primo film realizzato dai The Jackal viene trasmesso questa sera da Rai 4 ed ha per titolo Addio fottuti musi verdi. É una satira sul precariato giovanile.

Con una partecipazione straordinaria al film, ci sono Fortunato Cerlino e Salvatore Esposito, star di Gomorra – La serie, oltre che Gigi D’Alessio. Nel cast recita anche Rosalia Porcaro.

Addio fottuti musi verdi film – regia, protagonisti, dove è girato

La storia è una dissacrante satira che fa ricorso al linguaggio del cinema di fantascienza per ironizzare sul precariato giovanile in Italia. Dalla web serie Lost in Google alla parodia Gli effetti di Gomorra sulla gente, i The Jackal spaziano in vari settori dell’intrattenimento. I fan conoscono anche le serie comiche Gay ingenui e Vrenzole. Il gruppo oramai è conosciuto anche al di fuori dei confini di internet.

Addio fottuti musi verdi è l’esordio cinematografico di Francesco Capaldo (in arte Francesco Ebbasta), Ciro Priello e Fabio Balsamo, affiancati dal resto del collettivo: Simone Ruzzo, Roberta Riccio, Alfredo Felco e Nicola Verre.

Le riprese si sono svolte tutte a Napoli in location storiche della città partenopea.

La produzione è della Cattleya in collaborazione con Rai Cinema.

Trama del film in onda su Rai 4

Il film racconta la storia del trentenne Ciro, disoccupato cronico e in crisi con la fidanzata. Pur essendo un bravo grafico pubblicitario, lavora in una friggitoria cinese per potersi mantenere. Dietro consiglio dell’amico Fabio, Ciro invia il suo curriculum ad un sito che promette di spedirlo nello spazio. Si tratta di un semplice contest pubblicitario organizzato per la promozione del nuovo film di fantascienza AFMV – Addio fottuti musi verdi.

L’amica d’infanzia Matilda, di cui Ciro è segretamente innamorato, gli propone invece di andare con lei a Londra, ma non riesce a convincerlo. Il suo curriculum, però, è letto dagli alieni il cui capo Brandon decide di convocarlo per un colloquio di lavoro.

Il finale del film

La stessa notte il ragazzo è rapito proprio dagli inviati di Brandon. Viene così a sapere che gli alieni intendono assumerlo come grafico per il rebrand del logo della loro azienda. Ma l’interessamento degli extra terrestri al pianeta Terra nasconde una verità di cui nessuno è a conoscenza.

Intanto ha modo di lavorare in un ambiente in cui vige la meritocrazia, sconosciuta in Italia. Presto, però deve fare i conti con altre realtà con le quali non si era mai confrontato.E si trova anche a prendere decisioni fondamentali non soltanto per lui ma soprattutto per l’umanità.

Addio fottuti musi verdi film – Il cast