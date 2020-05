Il commissario Heller Vecchi ricordi Rai 2

Ha per titolo Vecchi ricordi il Tv movie della serie Il Commissario Heller che Rai 2 manda in onda questa sera. La pellicola di genere poliziesco ha la durata di un’ora e quaranta minuti. E’ una produzione tedesca ed arriva in prima visione sulla seconda rete di viale Mazzini. Il Commissario Heller è una serie televisiva tedesca basata sui romanzi Heller und Verhoeven-Romanen della scrittrice Silvia Roth

Il commissario Heller: Vecchi ricordi – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Christiane Balthasar. Protagonista nel ruolo di Winnie Heller è Lisa Wagner, trentaduenne commissario di polizia che si trasferisce da Colonia a Wiesbaden. Personaggio maschile principale è Hendrik Verhoeven di diciassette anni più grande della Heller. E’ il poliziotto suo collega con il quale collabora.

Le riprese si sono svolte a Wiesbaden città della Germania centro occidentale. La produzione è della Regina Ziegler Filmproduktion.Il titolo originale è Kommissarin Heller – Schattenriss.

Il commissario Heller: Vecchi ricordi – trama del film in onda su Rai 2

La trama del film ruota intorno a due eventi apparentemente slegati: una sparatoria tra passanti realizzata da un cecchino spietato ed una rapina in banca.La vicenda si apre con un uomo che spara all’impazzata nel centro di Wiesbaden. Dopo pochissimo tempo, in una banca vicina avviene una rapina. O almeno così sembra. Infatti gli uomini che hanno fatto irruzione non sono interessati ai soldi. Ma portano via tutti gli ostaggi sotto la minaccia delle armi. L’intento è di chiedere un ingente riscatto. Tra le persone presenti nell’istituto di credito c’era anche il commissario Heller che, ad un certo punto sente pronunciare il nome di Malina da uno dei rapitori.

I ladri prima di andare via chiedono di parlare con il direttore della filiale che in quel periodo è a Ginevra per lavoro.

Allora i gangster armi alla mano, caricano tutti gli ostaggi su un furgone e li conducono in un vecchio stabilimento abbandonato.La richiesta di riscatto è di due milioni. Il capo dell’operazione, un certo Maik si mette in contatto con il direttore e pretende che sia lui a portargli i soldi. Un gesto che ha un significato profondo ed è la chiave di volta per la soluzione del caso. Malik è assetato di vendetta per un fatto accaduto alla madre anni prima.

Il finale del film

Nella parte finale del film, il collega di Heller non è riuscito ad avere notizie precise sull’identità degli autori della rapina in banca. E intanto tenta di negoziare con i malviventi. Il misterioso nome Malina pronunciato, potrebbe fornire un indizio. Intanto, tra gli ostaggi c’è anche la Heller. Tutti sono preoccupati per la loro vita. Il commissario sta cercando una via d’uscita. Ma la paura aumenta quando i sequestratori iniziano a togliere le maschere e mostrano i proprio viso.

Il commissario Heller: Vecchi ricordi – il cast completo

Di seguito il cast del film Il commissario Heller: Vecchi ricordi e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori