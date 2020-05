Martedì 12 maggio torna, in diretta dalle 21.25 su Italia 1, Le Iene Show. Con la conduzione di Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri.

La trasmissione si occupa nuovamente del Covid 19, con servizi dedicati ai test sierologici e al plasma iperimmune che accelererebbe la guarigione dei malati. Le vittime dello scherzo sono Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, giovane coppia formatasi a Uomini e donne.

Le Iene Show diretta 12 maggio Servizi Covid 19

La diretta del 12 maggio inizia il caso Chiellini – Balotelli. Il calciatore della Juve ha da poco pubblicato un libro in cui ha attaccato alcuni colleghi. In particolare Mario Balotelli, considerata una persona negativa.

Le Iene hanno incontrato Balotelli il quale ha preparato una maglietta con la dedica per Chiellini: “anche se inaspettatamente mi hai pugnalato alle spalle, ti voglio bene”. I due calciatori si confrontano in videochiamata e si chiariscono.

Le conduttrici sono tornate nel classico studio di Cologno Monzese, mantenendo rigorosamente le distanze.

Le Iene Show Le difficoltà degli imprenditori

Le Iene Show si occupano delle difficoltà degli imprenditori. A causa del lockdown, la maggior parte delle aziende sono ferme. I lavoratori sono in cassa integrazione ma in pochissimi hanno ricevuto il denaro. Non solo le fabbriche e i negozi sono chiusi ma gli imprenditori sono costretti a pagare lo stesso le tasse, gli affitti dei locali, le bollette.

Mentre in Italia chi usufruisce del prestito garantito è tenuto a dare indietro la cifra richiesta (25.000 euro per le piccole imprese, fino a 5 milioni per le grandi), all’estero i Governi hanno concesso prestiti a fondo perduto. Inoltre i centralinisti dell’INPS non sanno quando verrà versata la cassa integrazione ai cittadini che non hanno entrate da febbraio.

Le Iene Show diretta 12 maggio Plasma iperimmune

Le Iene raccontano la storia di Alcide, un signore ottantunenne che è riuscito a guarire dal Covid 29 grazie al plasma iperimmune. Spiega di aver notato immediatamente dei miglioramenti nelle funzioni respiratorie dopo la somministrazione.

I medici stanno studiando l‘efficacia del plasma. Non ha ancora una validità scientifica ma la trasfusione non sembra comportare particolari effetti collaterali. Inoltre il trattamento è meno costoso di altri. Una sacca di plasma costa circa 80 euro.

Giuseppe De Donno, medico dell’ospedale Carlo Poma di Mantova, è stato il primo ad utilizzare il plasma per guarire i soggetti positivi. Ma i colleghi italiani sono scettici sulla sperimentazione. I colleghi stranieri, invece, hanno preso come esempio la sua tecnica.

Le Iene Show Test pungidito

Il prossimo servizio è dedicato ai Test pungitidito. Si tratta di un test economico e rapido. Occorre solo versare una goccia di sangue ed abbiamo il risultato in circa 15 minuti.

Il professor Galli spiega che è attendibile in quanto si può scoprire se un soggetto è venuto a contatto con uno malato. L’aspetto paradossale è che la Lombardia, regione più infettata d’Europa, è contraria al pungidito.

Fausto Baldanti, membro comitato scientifico della Regione Lombardia, ha scelto di optare per un test più lungo ed oneroso. La motivazione? Baldanti, con l’ospedale San Matteo (struttura in cui lavora) ha stabilito una partnership con l’azienda Diasorin, per incassare delle percentuali. Una volta reso pubblico lo scandalo, il virologo ha preferito dimettersi.

Le Iene Show diretta 12 maggio L’ospizio autogestito

Giulio Golia è tornato a fare visita agli anziani che vivono in un ospizio autogestito. La struttura non prende alcun fondo pubblico. Gli ospiti versano spontaneamente le proprie pensioni e hanno assunto assistenti, badanti ed una cuoca di loro piacimento.

I signori si sentono accuditi e vivono serenamente nella loro comunità. E fortunatamente, durante la pandemia, nessuno di loro ha contratto il Coronavirus.

Ma la Asl ora vuole sfrattare gli anziani con la scusa del sovraffolamento per liberare l’immobile . Il commissario spiega che è costretto a procedere in quanto ci sono 14 ospiti anziché 10. Ma Le Iene stanno cercando di aiutarli ma al momento non sono riuscite a trovare la soluzione.