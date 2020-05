Stasera in tv mercoledì 13 maggio 2020 - Tutti i programmi in onda

Stasera, mercoledì 13 maggio, palinsesti TV divisi tra informazione, intrattenimento, film e fiction. Alberto Angela su Rai 1 con Stanotte al Museo Egizio, Maledetti Amici miei in seconda serata su Rai 2, Tu si que Vales per la serata di Canale 5. Su Rai 3, in onda Chi l’ha visto?, mentre ci sarà Atlantide nel prime time di La7.

Stasera in TV mercoledì 13 maggio 2020 – I programmi in onda su Rai 1 e sugli altri canali Rai

Su Rai 1, mercoledì 13 maggio alle 21.25, torna Alberto Angela con Stanotte al Museo Egizio di Torino. Una delle esposizioni italiane maggiormente apprezzate, la più importante della Civiltà Egizia al di fuori dell’Egitto, chiude il ciclo dedicato ai tesori italiani. Ospiti la costumista premio Oscar Gabriella Pescucci, il matematico Piergiorgio Odifreddi, la storica Eva Cantarella, il navigatore Giovanni Soldini e il Maestro Riccardo Muti. Inoltre, un contributo di Umberto Veronesi (scomparso poco dopo la realizzazione del programma). Mentre, l’attore Alessio Boni vestirà i panni di guardiano speciale.

Invece, Rai 2 stasera alle 21:20 programma il classico Sister Act, con Whoopi Goldberg. Segue, alle 23:10, Maledetti amici miei, lo spettacolo a metà tra teatro e show televisivo con Giovanni Veronesi, Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Alessandro Haber e la partecipazione di Margherita Buy e Max Tortora.

Su Rai 3, alle 21:20, la puntata settimanale di Chi l’ha visto?.

Rai 4 propone alle 21:20 il film horror Le colline hanno gli occhi, di Alexandre Aja.

Su Rai 5, salle 21:15, serata dedicata all’opera con il Trittico di Puccini, messo in scena da Luca Ronconi nel 2008 al Teatro alla Scala.

Rai Movie dedica la serata a Io sono tempesta, film di Daniele Luchetti con Marco Giallini, Elio Germano ed Eleonora Danco. È la parabola discendente del finanziere Numa Tempesta, interpretato da Marco Giallini.

Infine, su Rai Premium alle 21:20 il film d’avventura 72 ore nel deserto. Segue, alle 23:00, la replica della terza puntata di Vivi e lascia vivere, con Elena Sofia Ricci. Episodi 5 e 6.

Stasera in TV mercoledì 13 maggio 2020 – I programmi in onda su Canale 5 e sugli altri canali Mediaset

Canale 5, mercoledì 13 maggio alle 21:45, continua le repliche di Tu sì que vales, stagione 2019. Condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. In giuria, Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con la partecipazione di Sabrina Ferilli.

Mentre, Italia 1 stasera alle 21:20 programma Rouge One: a Star Wars story. Uno spin-off di Star Wars del 2016, diretto da Gareth Edwards. Racconta di Jyn Erso, figlia di Galen Erso, un ingegnere sequestrato dall’Impero per costruire un’arma di distruzione di massa. Galen è scomparso da anni e la figlia lo ha quasi dimenticato, ma gli eventi lo riporteranno al centro della sua vita.

Su Rete 4, alle 21:25, il film del 1996 Sleepers, di Barry Levinson. Una storia ambientata nei bassifondi di Manhattan, con Brad Pitt, Vittorio Gassmann, Robert De Niro, Dustin Hoffman e Jason Patrick.

Cine 34 propone alle 21:09 Bianco rosso e Verdone. Storico film del 1981, diretto e interpretato da Carlo Verdone nei panni dei personaggi Furio, Mimmo e Pasquale Amitrano.

Su La5, alle 21.10, Bridget Jones’s baby. Terzo capitolo della saga con Renée Zellweger, stavolta alle prese conun pasticcio legato alla gravidanza. Con Patrick Dempsey e Colin Firth.

Su 20, alle 21:06, in prima tv la serie Whiskey Cavalier, episodi 3 e 4 della stagione 1.

Inoltre, Iris trasmette alle 21:10 il film Black Mass – L’ultimo gangster, con Johnny Depp.

Su Italia 2 alle 21:20 il film d’animazione Lupin: una cascata di diamanti.

Infine su Mediaset Extra la replica della puntata di martedì de La Iene Show. Appuntamento alle 21:15.

Programmi mercoledì 13 maggio La7, Real Time, Nove, Paramount Channel, Cielo e Tv8

Mercoledì 13 maggio, La7 propone alle 21:15 Atlantide – Il prezzo del riscatto. Andrea Purgatori approfondisce la vicenda della liberazione di Silvia Romano e cerca di capire perché quella che doveva essere la festa per la liberazione di una nostra connazionale si è trasformato in un linciaggio sessista e razzista.

Tra i programmi di Real Time, invece, alle 21:20 gli episodi 1 e 2 de L’uomo di 450Kg.

Mentre NOVE, alle 21:25, programma la prima tv di Tutto il mondo fuori, documentario di Ignazio Olivia sulle carceri italiane. In particolare, sul carcere Due palazzi di Padova.

Su Tv8, alle 21:30 c’è Ex, film di Fausto Brizzi. La trama gira intorno agli intrecci tra le vite di sei oppie vicine alla separazione. Cast d’eccezione con Cristiana Capotondi, Elena Sofia Ricci, Fabio De Luigi e Flavio Insinna. Insieme a Claudio Bisio, Claudia Gerini, Cécile Cassel, Alessandro Gassman, Nancy Brilli, Vincenzo Salemme e Gianmarco Tognazzi.

Cielo trasmette alle 21:15 Dal Profondo della Terra.

Infine, su Paramount Channel alle 21:15 in ond aun nuovo episodio de Il giovane Ispettore Morse.

Programmi e film Sky per la serata di mercoledì

Tra i programmi di Sky Uno, mercoledì 13 maggio alle 21:15 c’è Best Bakery – Pasticcerie d’Italia. Stagione 2, episodio 8.

Segue alle 22:20 4 ristoranti con Alessandro Borghese, stagione 6, episodio 3. Puntata dedicata alla ricerca del miglior home restaurant di Roma.

Sky Atlantic propone alle 21:15 gli epidosi 1 e 2 della prima stagione di Five days.

Inoltre, su Sky Atlantic Confidenzial c’è Big Little Lies, stagione 2, episodi 3 e 4. Appuntamento alle 21:15.

Mentre Sky Arte programma alle 21:15 una nuova puntata in prima tv di Stili ribelli: occhiali da sole, la serie sull’abbigliamento che contraddistingueva i movimenti giovanili del ‘900.

Su Sky Cinema Uno, alle 21:15, il film Mio Fratello rincorre i dinosauri. Regia di Stefano Cipani, con Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese per una pellicola che indaga il rapporto tra un adolescente e il fratello affetto da sindrome di Down.

Sky Cinema Due trasmette alle 21:15, The lobster, in cui i single vengono costretti in un hotel con 45 giorni di tempo per trovare un compagno o una compagna. Con Colin Farrel e Rachel Weisz.

Su Sky Cinema 007, alle 21:15 il capitolo Agente 007: solo per i tuoi occhi, del 1981. James Bond è interpretato da Roger Moore.

Sky Cinema Romance propone alle 21:00 Il gioco delle coppie. Un complicato intrigo amoroso innescato da un editore in difficoltà, con Juliette Binoche.

Invece, su Sky Cinema #iorestoacasa 1 alle 21:15 c’è Un nemico che ti vuole bene. Thriller di Denis Rabaglia, con Diego Abatantuono.

Infine, la prima serata di Sky Cinema #iorestoacasa2 dalle 21:15 è con Jurassic Park.