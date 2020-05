Scomparsa nel nulla film Tv8

Il film proposto oggi da Tv8 ha per titolo Scomparsa nel nulla. La produzione statunitense, datata 2017 ed è di genere thriller con atmosfere intensamente drammatiche.

La durata è di un’ora e 30 minuti. La pellicola è stata trasmessa precedentemente soltanto da Tv8.

Scomparsa nel nulla film – regia, protagonisti, dove regia protagonisti è girato

La regia è di Tamar Halpern. Protagonista della vicenda raccontata è Sara interpretata da Miranda Raison. Principale personaggio maschile è Alec al quale dà il volto Emmett J Scanlan.

Le riprese si sono svolte a Belgrado in Serbia. La produzione è della Headlong Entertainment in collaborazione con Red Production. Il titolo originale è My Daughter Is Missing. La visione è consigliata ad un pubblico adulto per la delicatezza degli argomenti trattati.

Le musiche sono di Alexander Bornstein.

Scomparsa nel nulla – trama del film in onda su Tv8

La trama ha come protagonista Sara, una donna non più giovanissima ma con una grandissima esperienza nel settore informatico. È stata lei stessa una hacker informatica e adesso è specializzata nelle modalità di sicurezza della rete.

Tra i suoi impegni di lavoro c’è un invito per partecipare ad una conferenza a livello internazionale sul crimine informatico. Sono stati chiamati tutti i maggiori esperti del settore. Sara, prima di partire, saluta la figlia che si trova in un college e promette di tornare presto.

Accade però l’imprevedibile. Mentre la donna è impegnata a Belgrado con il suo lavoro, riceve la drammatica notizia che sua figlia ed una amica del college dove si trova, sono state rapite. A rendere ancora più drammatica la situazione è la constatazione che il rapimento è avvenuto da parte di una banda di criminali serbi la cui attività principale è il traffico di esseri umani.

Insomma la ragazza potrebbe essere finita in un giro dal quale è sempre stato difficile venirne fuori. Si tratta infatti di prostituzione minorile. Le organizzazioni infatti rapiscono ragazzine per destinarle a uomini ricchi.

All’organizzazione appartiene un coetaneo delle due ragazze il cui compito è proprio di drogare le ragazzine e fare in modo che possano essere rapite e destinate alla schiavitù sessuale dai capi dell’organizzazione.

Il finale del film

Sara è sempre più disperata come i telespettatori possono comprendere soprattutto nella parte finale del film. Sarà proprio la sua competenza in sicurezza informatica a darle un validissimo aiuto nel tentativo di salvare le due ragazze. La strada da percorrere è lunga e piena di ostacoli.

Sara troverà sul suo percorso pericoli che mettono a repentaglio la propria vita. Fortunatamente potrà avere al suo fianco il detective Stefan, conosciuto proprio nella conferenza organizzata a Belgrado.

Scomparsa nel nulla – il cast completo

Di seguito il cast del film Scomparsa nel nulla e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori