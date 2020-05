Cuore selvaggio film Iris

Cuore selvaggio, film datato 2013, è trasmesso nel day time da Iris, canale del digitale terrestre Mediaset, fruibile al numero 22 del digitale terrestre. Il genere e western con atmosfere di avventura e di azione. La durata è di due ore. La produzione è tedesca ed è datata 2013. Il titolo originale è In einem wilden Land.

Cuore selvaggio film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è firmata da Rainer Matsutani. Nel ruolo della protagonista femminile c’è Mila (Emilia Schüle), una giovane operaia in prima linea nella lotta per i diritti dei laviratori. Accanto a lei il marito Mats a cui dà il volto Jannis Niewöhner.

Le riprese si sono svolte in Slesia, una regione storica dell’Europa centrale, appartenente oggi per la maggior parte alla Polonia ma anche alla Repubblica Ceca e alla Germania. Nella seconda parte le riprese si sono svolte in Texas.

La produzione è della Two Oceans Production, W&B Television.

La vicenda raccontata è in costume. Infatti è ambientata nel 1844.

Cuore selvaggio film – trama del film in onda su Iris

Protagonista della vicenda è Mila, operaia sposata con Mats. I due hanno partecipato attivamente alla rivolta dei tessitori che lottavano per i propri diritti. Purtroppo la milizia governativa ha represso nel sangue la manifestazione. E ci sono stati molti morti. Tra questi, anche Mats. Mila riesce a cogliere il suo ultimo desiderio prima di morire. Mats le fa promettere di lasciare la Germania e di ricostruirsi una vita in America. Le consiglia di andare in Texas, dove, secondo lui, potrebbe trovare migliori condizioni di vita.

Mila si unisce ad un gruppo di coloni tedeschi che sono diretti proprio nel Texas. Nel corso del viaggio accadono molti eventi che mettono a dura prova il coraggio della protagonista. Intanto riesce a salvare da una violenta aggressione da parte del marito violento, la contessa Cecile Hohenberg. Le due donne proseguono insieme, tappa dopo tappa il percorso verso una vita migliore.

Il finale del film

Le due donne giungono, nella parte finale del film, in un territorio dominato dagli indiani, la Comanche sede di nativi americani stanziati in quelle terre, fino da epoche remote. Qui vengono catturate dal capo guerriero Buffalo Hump, che vuole utilizzarle come merce di scambio per i negoziati di pace. Mila riesce, in breve tempo, ad abituarsi alla vita indiana, così differente e piena di novità. La considera una sorta di diversivo. La sua compagna, però, Cecile attende soltanto l’occasione giusta per fuggire che non tarda ad arrivare.

Nel frattempo, però, una serie di eventi, cambia radicalmente il corso del destino delle due donne.

Cuore selvaggio – il cast completo

Di seguito il cast del film Cuore selvaggio e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori