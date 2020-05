Omicidi a Culver Drive film Tv8

Tv8 trasmette nel daytime pomeridiano di oggi il film dal titolo Omicidi a Culver Drive. La pellicola è di genere thriller con atmosfere drammatiche ed ha la durata di un’ora e 30 minuti.

La produzione è statunitense ed è datata 2019. Il film è andato in onda per la prima volta negli Stati Uniti a marzo 2019.

Omicidi a Culver Drive film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Danny Buday. Protagonisti della storia raccontata sono Katie interpretata da Alicia Ziegler e Louisa a cui dà il volto l’attrice Maiara Walsh. Personaggio principale maschile è Dan interpretato da Philip Boyd.

Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti, in particolare a Los Angeles in California. La produzione è della Cartel Pictures.

Alcune curiosità: Culver Drive è una delle principali arterie stradali di Irvine in California. Il nome della strada ha origine dalla storia di un contadino locale di nome Culver, che aveva preso in affitto alcuni campi da coltivare nel ranch di Irvine.

Qui costruì una casa con un mulino a vento. Era il 1910 e il tratto di strada in cui si trovava la casa del contadino divenne Culver’s Corner. Successivamente con l’ingrandimento della via, negli anni Sessanta, il nome è cambiato in Culver Drive. Oggi Culver Drive è una strada a due corsie.

Il titolo originale del film è The Ex Next Door.

Omicidi a Culver Drive – trama del film in onda su Tv8

I protagonisti della trama raccontata sono due coniugi Dan e Katie. I due sono felicemente sposati e vivono un’esistenza serena perché sono riusciti a costruire una vita professionale gratificante, e un rapporto sentimentale molto intenso. I due insomma sono legatissimi e innamorati.

Questo periodo idilliaco della loro vita viene improvvisamente interrotto dall’arrivo, nello stesso quartiere in cui abitano Dan e Katie, di Louisa. La giovane donna, molto affascinante, nasconde un segreto: è stata a lungo la fidanzata di Dan. La loro storia d’amore però è stata molto contrastata ed è finita in maniera drammatica, con la separazione.

Subito dopo Dan aveva incontrato Katie ed era stato amore a prima vista. Ma Louisa non aveva mai dimenticato Dan, che per lei è stato il primo amore. Lo ha seguito nel corso degli anni e adesso è fermamente intenzionata a riprendersi l’uomo amato in passato. Louisa infatti non ha mai accettato la fine della loro love story. E adesso che finalmente ha ritrovato Dan, fa di tutto per porre fine al matrimonio del suo ex con Katie.

Il finale del film

È nella parte finale del film che Louisa mostra le sue intenzioni omicide. Infatti pur di riprendersi Dan non esita ad uccidere. Katie però si accorge molto presto che la rivale ha in mente un piano diabolico. Non sa ancora con certezza dove vuole mirare la sua nemica.

Ma deve prendere atto che il suo legame con Dan è fortemente compromesso proprio a causa della nuova venuta. Katie dovrà fare di tutto per fermare Louisa prima che possa uccidere ancora.

Omicidi a Culver Drive – il cast completo

Di seguito il cast del film Omicidi a Culver Drive e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori