Pagine per un omicidio film Rete 4

Il film che Rete 4 manda in onda oggi ha per titolo Pagine per un omicidio. E’ una pellicola di genere giallo con atmosfere thriller e drammatiche. E’ una produzione statunitense datata 2018. Il titolo originale è Killer ending.

Pagine per un omicidio film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia del film è affidata a Christie Will Wolf che ha anche scritto il soggetto e collaborato alla sceneggiatura. Nel ruolo della protagonista Agatha Sayers c’è l’attrice Emmanuelle Vaugier. Altro personaggio femminile importante è Caroline Villos alla quale dà il volto Chelsea Hobbs.

Le riprese si sono svolte a Langley, una città della Columbia Britannica, in Canada, situata nel distretto regionale di Metro Vancouver. Molte scene sono state girate alla Trinity Western University università privata di arti liberali cristiane che si trova a Langley.

La produzione è della Booking Productions.

Pagine per un omicidio film – trama del film in onda su Rete 4

Protagoniste della trama raccontata sono due scrittrici. Agatha Sayers (Emmanuelle Vaugier) e Caroline Villos (Chelsea Hobbs). Agatha è una giovane donna che scrive romanzi a sfondo giallo ed è diventata molto nota. I suoi libri, pieni di adrenalina, di mistero e di pathos hanno un notevole gradimento di pubblico. Alcuni sono diventati veri e propri best seller. Agatha ha una figlia, Sarah, alla quale è legatissima.

Un giorno decide di accogliere nella sua casa Caroline Villos una collega scrittrice che si trova in crisi creativa ma anche in difficoltà economiche. La Villos le propone di diventare la sua segretaria ed assistente personale. La Sayers accetta volentiri. Purtroppo non conosce il piano diabolico che ha ideato la donna finalizzato a rubarle l’identità ed a rovinarle la vita e la carriera.

Molto presto la scrittrice assiste ad una assurda realtà. Tutti gli eventi da lei raccontati nei suoi libri, iniziano a prendere forma ed a trasformarsi in veri fatti di cronaca nera.

Il finale del film

Mentre la sequenza di accadimenti diventa sempre più preoccupante, Caroline Vollos impone al suo complice di rapire la figlia della scrittrice. E l’incubo per Agatha diventa terribile. Intanto la Vollos riesce ad entrare nei file della scrittrice e si appropria di tutto quanto le apparteneva. Adesso, però, l’unica grande emergenza è ritrovare la figlia Sarah. Agatha non ha molte chance di ritrovarla. Ma farà di tutto per riportarla a casa e smascherare il piano diabolico ordito dalla rivale.

Pagine per un omicidio – il cast completo

Di seguito il cast del film Pagine per un omicidio e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori