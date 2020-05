Questa sera, giovedì 14 maggio, su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Vivi e lascia vivere. Gli episodi 7 e 8 rappresentano una svolta cruciale nella serie diretta da Pappi Corsicato, prodotta da Rai Fiction e Andrea Barbagallo per Bibi Film TV. Il nuovo equilibrio costruito dalla protagonista interpretata da Elena Sofia Ricci si sgretola sotto i colpi delle menzogne.

Vivi e lascia vivere 14 maggio – Trama serie tv primi episodi

In Vivi e lascia vivere, Laura Ruggero (Elena Sofia Ricci) è una cinquantenne napoletana forte e risoluta. Sacrifica la propria realizzazione alla crescita dei figli e al sostentamento della famiglia, mentre il marito Renato (Antonio Gerardi) gira il mondo sulle navi da crociera, come musicista libertino. Quando va a Tenerife e scopre che ha un’altra famiglia, appicca un incendio al chiosco grazie al quale lui dice di voler cambiare vita.

Torna a Napoli e annuncia che Renato è morto nell’incendio. Omette che ha una nuova compagna e una bambina. Tra i figli, la più sconvolta è Giada (Silvia Mazzieri), che nonostante l’assenza ha sempre visto nel padre un modello. Mentre Nina (Carlotta Antonelli) e Giovanni (Giampiero De Concilio), pur feriti, sono presi dai tumulti adolescenziali. Nina è particolarmente intelligente e brillante a scuola, ma ruba vestiti con le amiche. Giovanni è il più sensibile ed insicuro e deve fronteggiare la crisi della passione per la pallanuoto e il primo innamoramento.

Intanto, Laura viene licenziata dalla mensa in cui lavora. Dopo giorni di angoscia, decide di investire in un’attività di street food che vende sartù di riso, ma in famiglia regna lo scetticismo sulla riuscita dell’impresa. A partire da Giada, con cui Laura ha un pessimo rapporto: la figlia le rimprovera molto delle sorti familiari. Le amiche Rosa e la cognata Marilù, invece, decidono di appoggiarla.

Tuttavia, la figura determinante è quella di Toni Romano (Massimo Ghini), ricco uomo d’affari che gestisce resort di lusso. È una fiamma giovanile di Laura, dal passato torbido, e lei lo rincontra per caso. Toni finanzia l’attività, la lusinga e cerca in ogni modo di farsi ben volere dai tre figli. Sembra realmente interessato a lei, anche dal punto di vista sentimentale. Infine, vince le resistenze di Laura.

Vivi e lascia vivere 14 maggio – Trama episodio 7 – La scoperta

La quarta puntata di Vivi e lascia vivere, in onda giovedì 14 maggio, si apre con l’episodio 7. Giada ha capito che c’è più di un’ombra dietro la morte di Renato e vola in segreto a Tenerife. Durante la terza puntata, ha scoperto che non esiste un certificato di morte del padre e che sull’isola non risulta la scomparsa di alcun italiano.

Laura, dal canto suo, ricostruendo gli eventi ha capito che Toni non è cambiato. Gestisce affari illeciti e lo fa affidandosi ai classici metodi camorristici. Ha organizzato la spedizione punitiva che ha ridotto in fin di vita Luciano, il gestore del night in cui lavorava Giada, reo di aver tentato di stuprarla. Inoltre, mentre lei si stava preparando per la nuova attività, ha mandato i suoi uomini a distruggere l’Apecar con cui avrebbe dovuto distribuire il sartù. Obiettivo, farla sentire insicura e spingerla ad accettare il suo finanziamento.

Laura gli ha intimato di stare lontano da lei e dalla sua famiglia, senza farsi più vedere. Scelta faticosa, dal momento che gli affari con il sartù vanno molto bene ed ora rischiano di essere compromessi. In ogni caso, durante l’episodio 7, Toni accusa un grave malore, finisce in ospedale e lei va a trovarlo.

Il cataclisma, però, è appena iniziato.

Giada a Tenerife trova conferma alle proprie intuizioni e non impiega molto tempo a mettersi sulle tracce di Renato. Quando torna a Napoli insieme a lui, è uno schock per tutti.

Trama episodio 8 – L’inganno



L’episodio 8 di Vivi e lascia vivere, in onda nella quarta puntata di giovedì 14 maggio, racconta la deflagrazione della famiglia Ruggero. Laura cerca di spiegare i motivi del suo comportamento e il perché dei tanti segreti covati a lungo. Ma i figli sono sconvolti nello scoprire cos’è realmente accaduto e vanno via di casa.

Con loro, le tensioni e le incomprensioni sono sempre esistite, scaturire per lo più dalle difficili questioni familiari. Eppure, i buoni affari con il sartù avevano contribuito a rasserenare il clima. Il ritorno di Renato, però, segna l’abbandono di Laura da parte dei ragazzi. Troppo grave, quanto accaduto, per non scalfire il legame e la fiducia nei suoi confronti.

Lo stesso fanno le amiche e colleghe con cui gestisce l’attività.

Laura si ritrova in totale solitudine e in una situazione ben peggiore di quella da cui si era tirata fuori con caparbietà, aprendo l’attività lo street sartù.

L’unico ad offrirle ancora un supporto è proprio Toni.

La regia di Pappi Corsicato per la fiction girata a Napoli



La regia di Vivi e lascia vivere è affidata al regista partenopeo Pappi Corsicato, alla prima esperienza in una fiction televisiva. A maridacaterini.it ha spiegato di aver impostato il proprio lavoro concentrandosi sulla fotografia e sul personaggio di Laura.

La serie tv è girata a Napoli e Corsicato ha ricercato scorci e colori lontani da un’immagine stereotipata della città. In particolare, per quanto riguarda la collina di Posillipo.

Per il personaggio interpretato da Elena Sofia Ricci, invece, ha cercato di farne risaltare la determinazione e il piglio tenendo sempre a mente Filumena Marturano di Eduardo De Filippo.

Vivi e lascia vivere cast completo e musiche – Attori, personaggi interpretati, sigla e colonna sonora

Ecco il cast completo di Vivi e lascia vivere. L’elenco degli attori e dei personaggi interpretati:

Elena Sofia Ricci – Laura Ruggero

– Laura Ruggero Massimo Ghini – Toni

– Toni Antonio Gerardi – Renato Ruggero

– Renato Ruggero Silvia Mazzieri – Giada Ruggero

– Giada Ruggero Carlotta Antonelli – Nina Ruggero

– Nina Ruggero Giampiero De Concilio – Giovanni

– Giovanni Teresa Saponangelo – Daniela



– Daniela Bianca Nappi – Rosa

– Rosa Iaia Forte – Marilù



– Marilù Orsetta De Rossi – Lorenza

– Lorenza Riccardo Maria Manera – Nicola

– Nicola Irene Casagrande – Sara

– Sara Emanuele Linfatti – Andrea

– Andrea Matteo Oscar Giuggioli – Luca

– Luca Riccardo Lombardo – Saverio

– Saverio Daniele Orlando – Dario

– Dario Massimo Nicolini – Matteo

Con la partecipazione di Alessandra Acciai, Giulia Elettra Gorietti, Cristina Donadio e Giulio Beranek.

A questo link, la sigla e le musiche che fanno da colonna sonora alla fiction di Rai 1.