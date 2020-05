Il film proposto oggi da Rete 4 ha per titolo Attrazione mortale. La pellicola è di genere thriller con ingredienti drammatici.

La durata è di un’ora e 30 minuti. Si tratta di una produzione tra Stati Uniti e Canada.

Attrazione mortale film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di George Erschbamer. I protagonisti sono Lindsay Hartley nel ruolo di Ruby Asher e Garry Chalk nel ruolo di Ted.

Le riprese si sono svolte tutte in Canada in particolare a Maple Ridge nella Columbia Britannica.

La produzione è della Parting Films. Il titolo originale è Deadly Attraction.

Una curiosità: il film è stato trasmesso per la prima volta in Spagna nell’ottobre 2017 con il titolo La viuda negra.

Il film precedentemente è stato trasmesso soltanto da Cine Sony, canale spento nel 2019 e acquisito da Mediaset.

Attrazione mortale – trama del film in onda su Rete 4

La trama ha come protagonista Ruby Asher, una vedova molto seducente chi ha una figlia di nome Amanda. Le due donne, pur essendo madre e figlia, hanno in comune l’attrazione per gli uomini, soprattutto per quelli ricchi. Ruby Asher è specializzata nel sedurre persone ricche per cercare di estorcere loro quanti più soldi possibile.

Un giorno insieme alla figlia, ad un ricevimento, incontra Nicholas Landon un politico canadese molto ricco e amante delle belle donne. L’esplosione di passione tra i due è davvero incontenibile. Solo che Nicholas Landon si lascia andare completamente al fascino della diabolica Ruby. La donna invece è focalizzata soltanto sul suo patrimonio.

Attraverso una serie di circostanze, Ruby riesce a far cadere nella sua trappola d’amore il ricco politico. Non solo ma addirittura lo uccide cercando di impossessarsi del suo patrimonio.

Nicholas Landon però ha una figlia che ha assistito con terrore all’escalation omicida della diabolica Ruby. Ha capito che la donna era oramai una esperta in seduzioni d’amore, con conseguente morte dei poveri malcapitati. Così decide di mettere a punto un piano per cercare di intrappolare la Asher e la figlia Amanda.

È sicura infatti che la donna continuerà nella sua arte diabolica lasciando purtroppo sul terreno altri morti ammazzati.

Il finale del film

L’impresa della figlia di Landon, Teresa, sarà molto complicata e piena di pericoli. La donna riuscirà a raggiungere il proprio obiettivo, ma dovrà difendersi perché la sua vita è in bilico e rischia di essere uccisa anche lei da un momento all’altro.

Alla fine però riuscirà a dare giustizia al padre e a consegnare finalmente alla prigione una feroce assassina.

Attrazione mortale – il cast completo

Di seguito il cast del film Attrazione mortale e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori