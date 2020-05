Sabato 16 maggio 2020 Europe Shine a Light Accendiamo la musica, arriva su Rai 1. E’ il nuovo format che quest’anno prende il posto dell’Eurovision Song Contest. Per l’Italia c’è Diodato come vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo. Il programma musicale più visto nel mondo è stato annullato a causa dell’emergenza sanitaria mondiale.

Europe Shine a Light 2020 Accendiamo la musica gli artisti italiani in gara

A condurre e commentare le performance dei 41 artisti, ci sono Flavio Insinna e Federico Russo che hanno accompagnato ESC già dal 2016. Una location esclusiva e suggestiva come l’Arena di Verona fa da sfondo all’esibizione del vincitore della settantesima edizione di Sanremo. Diodato propone il brano con cui ha vinto il Festival: “Fai Rumore”. Una canzone già cantata spontaneamente dai balconi non solo italiani ma anche europei nella prima fase del lockdown.

Insieme a Diodato, ospiti della serata sono gli artisti italiani che hanno partecipato alle ultime edizioni di ESC: Mahmood, Ermal Meta e Fabrizio Moro, Francesco Gabbani, Francesca Michielin e Il Volo. Al Bano racconta le sue performance sui palchi europei. Enzo Miccio commenta le mise più curiose della serata. Non c’è competizione e gara. Tutto è un omaggio alla musica che non si ferma e vuole dare un segnale di speranza.

I 41 cantanti che dovevano prendere parte al concorso sono presenti, ognuno dal proprio Paese, con spezzoni dei loro brani.

Ognuno si esibisce per 30 secondi. Poi tutti insieme interpretano Love shine a light, brano con cui Katrina & The Waves vinse nel 1997 per il Regno Unito.

Ecco le nazioni, gli artisti e i brani interpretati

Australia: Montaigne – Don’t break me

Azerbaijan: Samira Efendi – Cleopatra

Belgio: Hooverphonic – Release me

Bielorussia: Val – Da vidna

Cipro: Sandro Nicolas – Running

Croazia: Damir Kedzo – Divlji vjetre

Irlanda: Lesley Roy – Story of my life

Israele: Eden Alene – Feker Libi

Lituania: The Roop – On fire

Macedonia del Nord: Vasil Garvanliev – You

Malta: Destiny Chukunyere – All of my love

Norvegia: Ulrikke Brandstorp – Attention

Romania: Roxen – Alcohol you

Russia: Little Big – Uno

Svezia: The Mamas – Move

Slovenia: Ana Soklic – Voda

Ucraina: Go_A – Solovey

Albania: Arilena Ara – Shaj

Armenia: Athena Monuoukian – Chains on you

Austria: Vincent Bueno – Alive

Bulgaria: Victoria Georgieva – Tears Getting Sober

Danimarca: Ben & Tan – Yes

Estonia: Uku Suviste – What love is

Finlandia: Aksel – Looking Back

Georgia: Tornike Kipiani – Take me as I Am

Grecia: Stefania Liberakakis – Supergirl

Islanda: Daoi Freyr og Gagnamagnio – Think about things

Le altre esibizioni

Italia: Diodato – Fai Rumore

Lettonia: Samanta Tina – Still Breathing

Moldavia: Natalia Gordienco – Prison

Polonia: Alicja Szemplinska – Empires

Portogallo: Elisa – Medo De Sentir

Repubblica Ceca: Benny Cristo – Kenama

San Marino: Senhit – Freaky!

Serbia: Hurricane – Hasta la vista

Svizzera: Gojon’s Tears – Répondez-moi

Francia: Tom Leeb – The best in me

Germania: Ben Dolic feat. B-Ok – Violent Thing

Paesi Bassi: Jeangu Macrooy – Grow

Regno Unito: James Newman – My last breath

Spagna: Blas Canto – Universo.