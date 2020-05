Ha per titolo Il prezzo della vita il film tv che fa parte del ciclo Squadra omicidi Istanbul. Va in onda nel day-time pomeridiano di oggi su Rai 2.

Il tv-movie è una produzione tedesca di genere giallo-poliziesco con ingredienti drammatici. La produzione è tedesca in collaborazione con la Turchia. La durata nella pellicola per il piccolo schermo è di un’ora e 30 minuti.

Squadra omicidi Istanbul: Il prezzo della vita – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Michael Kreindl. Personaggio principale di tutti i tv-movie è il commissario di polizia Mehmet Özakin interpretato dall’attore turco Erol Sander.

Personaggio femminile di questo tv-movie è Sevim Özakin, ovvero la moglie del poliziotto, interpretata dall’attrice Sascha Laura Soydan.

Le riprese si sono svolte in Turchia, in particolare ad Istanbul dove c’è il commissariato protagonista del ciclo di film tv. La produzione della Zigler Film in collaborazione con Anka Film e ARD Degeto Film.

Il titolo originale è Mordkommission Istanbul: Der Preis des Lebens.

Squadra omicidi Istanbul: Il prezzo della vita – trama del film in onda su Rai 2

Il caso di cui si deve occupare Mehmet Özakin lo riguarda personalmente. Infatti il commissario insieme alla moglie Sevim è in giro per la città, in un momento di pausa. Mentre sono fermi dinnanzi ad una vetrina, un rapinatore cerca di strappare la borsa della moglie e di scappare.

Fortunatamente il poliziotto sa come comportarsi e riesce a fermare il borseggiatore. L’evento comunque spinge i due coniugi a tornare a casa. Un fatto di cui Özakin è felice perché non ha mai amato accompagnare la consorte a fare shopping.

Qualche giorno dopo proprio dinanzi alla stessa vetrina dove Özakin si era fermato con la moglie, avviene un’esplosione. Un giornalista che si trovava proprio nei dintorni, Ismet Baydar, resta ucciso.

L’opinione pubblica pensa immediatamente ad un attacco terroristico. E la medesima opinione, anche se infondata, viene espressa su tutti i media locali.

Il finale del film

Nella parte finale del film il commissario Mehmet Özakin si convince che l’attacco al negozio nasconda un mistero tutto da scoprire. Infatti già dalle prime indagini emerge che il giornalista stava portando alla luce una intricata rete di corruzione immobiliare. Erano coinvolti veri e propri personaggi di spicco della città.

Per questo Baylar era diventato un personaggio scomodo da eliminare. Trascorrono alcuni giorni e una dipendente di una clinica privata viene trovata uccisa. Il commissario scopre che poco prima aveva incontrato il giornalista.

È chiaro adesso per Mehmet che si sta cercando di insabbiare uno scandalo di enormi dimensioni. Cercherà di risolvere il caso grazie anche alla vedova del giornalista.

Squadra omicidi Istanbul: Il prezzo della vita – il cast completo

Di seguito il cast del film Squadra omicidi Istanbul: Il prezzo della vita e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori