Rai 2 manda in onda il film tv Ragazze perdute che fa parte del ciclo Helen Dorn. La pellicola ha la durata di un’ora e trenta minuti, è di genere giallo – poliziesco ed è una produzione tedesca. E’ trasmessa sul canale ZDF.

La serie è composta da una stagione di 12 episodi in formato di film TV.

Helen Dorn: Ragazze perdute – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è firmata da Alexander Dierbach- Nel ruolo del Commissario Helen Dorn c’è l’attrice Anna Loos. La Dorn è una giovane commissario di polizia che affronta casi difficili da risolvere. Il titolo originale è Helen Dorn: Verlorene Mädchen.

Le riprese si sono svolte a Düsseldorf, città della Germania Occidentale conosciuta per l’industria della moda.

Helen Dorn: Ragazze perdute – trama del film in onda su Rai 2

La vicenda è incentrata su una ragazza di 17 anni Mila, che ha una sorella minore. Hannah di 11. La situazione delle due ragazze è difficile perchè non hanno risorse economiche. E vivono in miseria nel senso più stretto del termine.

Le due ragazze non hanno genitori. E l’unico che potrebbe prendersi cura di loro è il dottor Kurtz: un avvocato, nominato loro tutore che invece molesta sessualmente Mila. L’uomo abusa della diciassettenne, che già fa uso di droghe, e quindi la ragazza non è in grado di capire che cosa le accade.

Man mano però Mila si rende conto di essere sfruttata e, sotto consiglio della sua amica Jasmin, decide di vendicarsi. Tende una trappola al dottor Kurtz e lo uccide proprio nel suo studio.

Dopo l’omicidio, Mila ruba i soldi dalla cassaforte e una videocamera.Non sa che Kurtz ha registrato un omicidio nell’ambiente della droga. Si tratta di lotte tra clan. Quando Mila scopre la registrazione del video e riconosce l’assassino, vuole ricattarlo.

Intanto il cadavere di Kurtz viene scoperto,ed Helen Dorn inizia ad indagare. Scopre così che Kurtz al di sotto dell’aspetto di persona rispettabile, era legato alla malavita organizzata e soprattutto al traffico di stupefacenti.

Il finale del film

Per Helen Dorn venire a capo di questo intricato caso non è facile anche perché viene scoperto un nuovo cadavere. Inoltre Mila e Jasmin stanno combattendo con tutte le loro forze per cercare un futuro migliore. Ma sono in pericolo di vita. Tocca alla Dorn proteggerle.

Helen Dorn: Ragazze perdute – il cast completo

Di seguito il cast del film Helen Dorn: Ragazze perdute e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori