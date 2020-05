Stasera in tv Martedì 19 maggio 2020 - Tutti i programmi in onda

Stasera, martedì 19 maggio, molti film e serie tv tra i programmi, con alcune eccezioni. Ricatto d’amore su Rai 1 e la prima tv de La cattedrale del mare su Canale 5, mentre Italia 1 propone l’intrattenimento de La Iene Show. Informazione su Rai 3 con #Cartabianca, su La7 con Di Martedì e su Rete 4 con Fuori dal coro.

Stasera in tv martedì 19 maggio 2020 – I programmi in onda su Rai 1 e sugli altri canali Rai

Su Rai 1, stasera alle 21.25 c’è la commedia Ricatto d’amore, di Anne Fletcher, con Sandra Bullock. La trama ruota intorno alla figura di Margaret Tate, editrice canadese che lavora negli Stati Uniti. Andrew Paxton (Ryan Reynolds) è il suo assistente sfruttato e umiliato quotidianamente. Si rivela fondamentale quando scade il visto di Margaret per rimanere negli USA e decidono di inscenare un matrimonio. Gli esiti sono imprevedibili.

Rai 2, tra i programmi in onda martedì 19 maggio, propone alle 21:20 Troppo napoletano, con Serena Rossi e Luigi Esposito. Debora ha problemi con il figlio Ciro, segnato dalla morte del padre, e lo porta in visita dallo psicologo Tommaso, con il quale le traiettorie si intrecceranno più volte.

Su Rai 3, alle 21.20, l’approfondimento di #Cartabianca. Bianca Berlinguer cercherà di capire con i suoi ospiti come le regole per la sicurezza cambiano la nostra vita e se vengono rispettate.

Rai 4 programma alle 21:20 il film di fantascienza Valerian e la città dei mille pianeti, di Luc Besson. Un viaggio nell’universo, tra pianeti sconosciuti abitati da specie in parte simili agli umani.

La serata di Rai 5 inizia alle 21.15 con il film Il medico di campagna. Jean-Pierre Werner è un medico malato di cancro al cervello. Fa di tutto per non abbandonare i suoi pazienti, insieme alla dottoressa Nathalie Delizia.

Segue, alle 23:00, Madonna and the breakfast club. Racconta i primi anni di carriera della pop-star.

Su Rai Movie, alle 21:10, il film Still Alice, valso l’Oscar del 2015 a Julianne Moore, con Kristen Stewart ed Alec Baldwin. Tratto dal romanzo Perdersi di Lisa Genova, racconta la lotta contro l’Alzheimer precoce della linguista Alica Howland.

Infine, Rai Premium propone alle 21:20 La strada dritta, miniserie Rai del 2014 con Ennio Fantastichini, Giorgio Marchesi e Anita Caprioli.

Stasera in tv martedì 19 maggio 2020 – I programmi in onda su Canale 5 e sugli altri canali Mediaset

Stasera, Canale 5 programma alle 21:44 la prima tv della serie spagnola La cattedrale del mare. La storia inizia da Barcellona, nel XIV secolo, in uno scenario dominato dall’Inquisizione. Con guerre, carestie, schiavitù e gravi episodi di intolleranza religiosa. È tratta dall’omonimo best seller internazionale di Ildefonso Falcones.

Mentre, su Italia 1, martedì 19 maggio alle 21:13, c’è l’appuntamento settimanale con Le Iene Show. In conduzione Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani. Puntata dedicata ancora al Covid in Lombardia, al sedicente comico Gianmarco Saolini e al controverso abbattimento del Teatro nazionale albanese da parte del Presidente Edil Rama. Inoltre, uno scherzo per saggiare la veridicità degli amori nati in programi televisivi come Uomini e Donne.

Rete 4 dedica la prima serata, dalle 21:25, a Fuori dal coro. Mario Giordano intervista la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, Carlo Calenda di Azione, il Vice Ministro della Sanità Pierpaolo Sileri e il Presidente del Friuli Venezia-Giulia Massimiliano Fedriga.

Su Cine 34, alle 21:10, I pompieri, grande classico di Neri Parenti con Paolo Villaggio, Lino Banfi, Christian De Sica, Massimo Boldi e Renato Pozzetto.

Invece, su Italia 2, alle 21.20, La leggenda di Beowulf. Tratto dall’omonimo poema epico, con Anthony Hopkins, Ray Winstone e John Malkovich.

Mentre, Iris programma alle 21:12 il western Tom Horn, di William Wiard. Con Steve McQueen e Linda Evans.

20 propone alle 21:10 il film Viaggio nell’isola misteriosa. Tratto da L’isola misteriosa di Jules Verne, è il seguito di Viaggio al centro della Terra.

Su La5, alle 21:10, Amori in corsia di Andy Cadiff.

Infine, su Mediaset Extra, alle 21:25, il secondo episodio de Il peccato e la vergogna, fiction con Gabriel Garko e Manuela Arcuri.

Programmi martedì 19 maggio di La7, Real Time, Nove, Paramount Channel, Cielo e Tv8

Su La7, martedì 19 maggio alle 21:15, una nuova puntata di Di Martedì. Giovanni Floris e i suoi ospiti si occupano della stretta attualità, dalle conseguenze del Covid-19 ai riposizionamenti politici delle ultime settimane.

Mentre, La7d propone alle 21:30 gli episodi 64,65, 66 e 67 di Drop Dead Diva, stagione 5.

Su Real Time, alle 21:20, l’episodio 5 di Primo appuntamento, condotto da Flavio Montrucchio. Segue alle 22:40 Il salone delle meraviglie, con la puntata Anzio vs Fregene.

Tra i programmi di NOVE, alle 21:25, il thriller Non-Stop, con Julianne Moore.

Inoltre, Tv8 offre alle 21:30 I delitti del BarLume, serie tv con Filippo Timi prodotta da Sky Cinema. Un barista dell’Isola d’Elba e i suoi clienti più affezionati si trasformano in investigatori per fare luce su una serie di omicidi.

Su Cielo, alle 21:15, la commedia L’amore secondo Dan, con Juliette Binoche e Steve Carell.

Infine, Paramount Channel programma alle 21:10 il film Flicka – Uno spirito libero.

Programmi e film Sky per la prima serata di martedì

Sky Uno dedica la prima serta di martedì, dalle 21:15, a EPCC – E Poi C’è Cattelan. Alessandro Cattelan celebra il decennale del triplete dell’Inter, ospitando i protagonisti di quell’impresa e la giornalista sportiva Ilaria D’Amico. Ospite anche l’attrice Asia Argento.

Su Sky Atlantic, alle 21:15, la serie Spartacus – Gli dei dell’Arena, episodi 5 e 6 della prima stagione.

Mentre, Sky Atlantic Confidential propone alle 21:15 il thriller Share.

Su Sky Arte prosegue alle 21:15 Gli otto giorni che fecero Roma. La docu-serie di Bettany Hughes che ripercorre la storia di Roma in otto avvenimenti cruciali.

Sky Cinema Uno programma alle 21:15 il film Soldado, di Stefano Sollima. Sequel di Sicario, con Benicio Del Toro e Josh Brolin.

Invece, Sky Cinema Due offre alle 21:15 I fantasmi d’Ismael, con Marion Cotillard e Charlotte Gainsbourg.

Su Sky Cinema Action, alle 21:00, Cowboys&Aliens, con Harrison Ford e Daniel Craig.

Su Sky Cinema Drama, alle 21:00, Un grido nella notte, valso il premio a Cannes alla protagonista Meryl Streep.

Infine, Sky Cinema #iorestoacasa 1 trasmette alle 21:15 la commedia Mamma o papà?, con Paola Cortellesi e Antonio Albanese.